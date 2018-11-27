أنشيلوتي: نابولي سيكون غبيًا إذا لم يتأهل

قال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، الثلاثاء، إن فريقه سيكون "غبيًا" إذا أخفق في التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.



وسيضمن وصيف بطل إيطاليا الموسم الماضي التأهل لدور الستة عشر قبل جولة واحدة على ختام دور المجموعات إذا فاز على ضيفه رد ستار بلجراد غدا الأربعاء وفشل باريس سان جيرمان في التغلب على ضيفه ليفربول.



وقال أنشيلوتي: "بدت هذه المجموعة صعبة في البداية لكننا في وضع جيد للغاية".



مضيفا:"نحن بحاجة فقط لوضع الحلوى فوق الكعكة. إذا لم نتأهل، سنكون أغبياء حقا".



ومع ذلك حذر مدرب ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وميلانو السابق من "الاستهانة" برد ستار.



أضاف: "أحيا رد ستار آماله في التأهل، وهو فريق يمتلك دفاعا منظما وسيحاول الاستفادة لأقصى درجة من الهجمات المرتدة.. لن نفكر في مباراة باريس سان جيرمان وسنركز فقط على أنفسنا".



وأقيل أنشيلوتي من تدريب بايرن في الموسم الماضي وقال إنه متعاطف مع المدرب الحالي نيكو كوفاتش الواقع تحت ضغط أيضا عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.



وقال المدرب الايطالي: "أعتقد أنه يواجه المشاكل نفسها التي مررت بها. لم يكن الأمر سهلا وأتمنى أن يكون أسهل بالنسبة له. أقف دائما بجانب المدربين".