نقل مباراة أرسنال مع فورسكلا بسبب الأحكام العرفية في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، عن نقل مباراة فورسكلا الأوكراني مع ارسنال

الإنجليزي في الدوري الأوروبي من مدينة بولتافا إلى كييف في ضوء الأحكام العرفية التي تم تطبيقها في أوكرانيا.



وتقام مباراة فورسكلا مع ارسنال على الاستاد الأولمبي في كييف بعد غد الخميس.



وذكر اليويفا في بيانه، "اليويفا سيواصل مراقبة وتقييم الوضع الأمني في أوكرانيا في الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مباريات أخرى".



وجاءت هذه التطورات على خلفية الأحداث التي وقعت مؤخرا في شبه جزيرة القرم، عندما احتجزت قوات حرس الحدود الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش البحري أول أمس الأحد.



وألقت السلطات الروسية القبض على كل أفراد أطقم السفن البالغ عددهم 23 فردا، وقد أصيب ثلاثة أوكرانيين على الأقل في هذه الحادثة.



على إثر ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تطبيق الاحكام العرفية لمدة 30 يومًا اعتبارًا من غد الأربعاء.