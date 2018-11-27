الرئيس الأوكراني يحذر من خطر نشوب "حرب شاملة" مع روسيا

حذر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو من خطر نشوب "حرب شاملة" مع روسيا، متهما موسكو بزيادة انتشارها العسكري على الحدود الأوكرانية.



ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء عن بوروشنكو قوله، في مقابلة تليفزيونية، إن عدد الدبابات الروسية في القواعد الموجودة على طول الحدود ازداد ثلاثة أضعاف، موضحا أن عدد الوحدات الروسية تزايد كذلك بشكل كبير.



وأطلقت القوات الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية الأحد الماضي واحتجزتها مع طواقمها قبالة سواحل القرم، ما أثار أخطر أزمة بين البلدين منذ سنوات.



ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وكندا بما وصفته بالعدوان الروسي على السفن الأوكرانية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في فرض مزيد من العقوبات على موسكو.