الإسماعيلى بقميصه البديل أمام ماسيجير البوروندي بدوري أبطال أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلى ومضيفه ماسيجير نيجوزى البوروندى، ضمن منافسات ذهاب دور الــ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عن ارتداء فريق الدراويش قميصه البديل باللون الأبيض والسروال الأبيض والجوارب البيضاء، فيما سيرتدى فريق ماسيجير قميصه الأساسى باللون الأصفر والسروال الأسود والجوارب الصفراء.

حضر الاجتماع الفني للمواجهة المرتقبة، والذي اقيم منذ قليل بمقر نادى ماسيجير، مراقب المباراة وأعضاء الجهاز الإداري للفريقين، ومن المقرر أن يلتقي الاسماعيلي مضيفه نيجوزي غدا الأربعاء على ملعب استاد أوروكوندو وسط حضور الجماهير.