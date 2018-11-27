القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:25 م

مشاهدة يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | ريال مدريد وروما بث مباشر | لايف | بث حي

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | ريال مدريد وروما بث مباشر | لايف | بث حي ريال مدريد وروما اليوم مباشر  مشاهدة مباراة فى دوري ابطال اوروبا اليوم مباراة ريال مدريد وروما اليوم يلا شوت مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اون لاين بدون تقطيع يلا شوت حيث يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق رومال الإيطالي نظيره ريال مدريد الاسباني ، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك علي إستاد "الأولمبيكو" معقل ذئاب روما، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الأحد الأولى لسولاري كمدرب دائم للفريق، وجاءت مخالفة لما قدمه ريال خلال المباريات الأربع التي فاز بها حين تولى المهمة مؤقتاً بعد إقالة جولن لوبيتيغي.

وأتى فوز إيبار بعد أن هيمن على اللقاء تماما وسط معاناة دفاعية لفريق سولاري رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائدالفريق سيرخيو راموس الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات "فوتبول ليكس" بسقوطه في فحص للمنشطات على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 وهو ما نفاه فريقه واللاعب نفسه.

ستقام مباراة ريال مدريد ضد روما، علي ملعب "الأولمبيكو" في تمام العاشرة بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 1 – bein sports HD 1، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد رومال في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.

بالنسبة لسولاري "الأمر لا يتعلق بالبحث عمن يجب توجيه اللوم إليه (...) كل شيء قابل للإصلاح. فزنا بأربع مباريات متتالية، قمنا بأمور جيدة فعلاً، وعلينا أن نعود إلى ذلك"، بحسب ما أشار بعد المباراة.

ومن المؤكد أن ريال كان يمني النفس بنتيجة أفضل قبل مواجهته روما الذي سيضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتعادل أو حتى بخسارة شرط عدم فوز سسكا موسكو الروسي على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

ولا تشكل مباراة الملعب الأولمبي تهديداً لوضع النادي الملكي في المجموعة التي يتصدرها بتسع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع روما (فاز ذهابا 3-صفر)، إذ أنه سيتأهل الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة في حال جدد فوزه على فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو، كما أنه سيضمن بطاقته حتى في حال الخسارة شرط عدم فوز سسكا الذي يملك 4 نقاط.

لكن الخسارة أمام روما بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية على نادي العاصمة الإيطالية، سيزيد الضغط على سولاري ولاعبيه وعلى رأسهم القائد راموس الذي بدا منزعجاً تماماً من المستوى الذي قدمه الفريق أمام إيبار حين قال "عندما لا تتمكن من مجاراة منافسك، تصبح فريقا مبتذلاً".


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