دوري الأبطال: خسارة سسكا تؤهل ريال مدريد وروما لثمن النهائي

ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وروما الإيطالي تأهلهما الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مباراتهما المقررة لاحقا اليوم، بخسارة سسكا موسكو الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.



وكان سسكا بحاجة الى الفوز من أجل الإبقاء على آماله بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وكان في طريقه إلى تحقيق هذا الأمر حين تقدم عبر الكرواتي نيكولا فلاشيتش (10 من ركلة جزاء)، لكن الضيوف ردوا في الشوط الثاني بهدفي رومان بروشازكا (56) ولوكاس هيدا (81).



وتجمد رصيد سسكا عند 4 نقاط، وهو نفس عدد نقاط فيكتوريا، فضمن ريال وروما تأهلهما لأن كل منهما يملك 9 نقاط.

