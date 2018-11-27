مدرب الأهلي: صلاح محسن تعرض لشد في العضلة الضامة

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن مهاجم الفريق، تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، أثناء مباراة المقاولون التي أقيمت مساء الثلاثاء، في الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري، والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف.



وقال يوسف، في تصريح عقب اللقاء، إنه فضّل تغيير اللاعب فور شكواه حتى لا تتفاقم إصابته، وإشراك مروان محسن بدلا منه.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق بتروجت، السبت المقبل، بالسويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.



يحتل الأهلي المركز الأخير بمسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة علما بأنه يتبقى للفريق الأحمر 9 مباريات مؤجلة.