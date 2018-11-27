تعرف على ترتيب الدوري بعد خسارة الأهلي من المقاولون

سقط الأهلي أمام ضيفه المقاولون العرب صفر-1، الثلاثاء، على ستاد السلام في المرحلة السادسة عشرة من بطولة مصر لكرة القدم.



وسجل أحمد علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بعدما تسلم تمريرة عرضية رائعة من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرةً بقدمه اليسرى في شباك شريف إكرامي.



وبهذه الخسارة استمر الأهلي في المركز الأخير بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 11 نقطة لكنه يملك 9 مباريات مؤجلة، في حين رفع المقاولون العرب رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي الى المركز الخامس.



لم يشهد الشوط الأول أي خطورة حقيقة على مرمى الحارسين، وكان ابرز ما تخلله اصابة صلاح محسن مهاجم الأهلي ونزول مروان محسن بدلا منه.



ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عن مجريات الاول قبل ان يبادر الأهلي الى شن سلسلة هجمات آملا في افتتاح التسجيل من دون ان ينجح في ذلك، لا بل كاد المقاولون يفتتح التسجيل بواسطة طاهر محمد لكن العارضة تصدت لمحاولته (51).



وتم تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بعد تنفيذ أحمد طيطا لاعب المقاولون ركلة حرة من منتصف الملعب باتجاه أحمد علي الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة قوية مرت على يسار شريف إكرامي.



وفيما يلى ترتيب الاندية فى جدول الدورى الممتاز: