السودان يدعو مواطنيه بعدم السفر إلى ليبيا

دعت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الثلاثاء، السودانيين بعدم السفر إلى دولة ليبيا؛ بسبب تكرار عمليات الاختطاف بصورة كبيرة مؤخرًا.



وأكد وزير الداخلية السوداني أحمد بلال، على مواصلة مجهوداتهم لإنقاذ المواطنين السودانيين من أيدي المختطفين بليبيا، حسب ما أورد المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc).



وبث الخاطفين مقطع مصور للسبعة سودانيين مختطفين قبل أيام طالبوا من خلاله بتدخل الرئيس السوداني عمر البشير لإطلاق سراحهم.



يشار إلى أنه في الثالث عشر من نوفمبر الجاري، أعلن الإعلام السوداني، اختطاف سبعة سودانيين بليبيا يعملون بمحلات تجارية من منطقة "كلمنجة" الليبية.



