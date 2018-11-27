إطلاق نار داخل مركز "والتر ريد" الطبي التابع للجيش الأمريكي

كشفت مصادر أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود إطلاق نار في مركز والتر ريد الطبي التابع للجيش الأمريكي.



وأوضحت قناة "CNBC" الأمريكية، أنه تم إبلاغ الموظفين في مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ميريلاند، بالاحتماء في مكانهم بسبب التقارير التي تفيد بوجود مطلق نار نشط في المستشفى العسكري الأمريكي الرئيسي.



وطالبت السلطات المختصة الموظفين والمواطنين بالانتباه، مؤكدة أن جميع البوابات مغلقة حتى إشعار آخر.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن سقوط ضحايا أو القبض على مطلق النار.

