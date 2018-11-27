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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:01 م

جارية الان الشوط الاول بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا HD يوتيوب

جارية الان الشوط
الدستور
dostor.org/2413780

يقدم لكم الدستور بثًا مباشرًا، لمباراة يوفنتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط ، وبالتالي سيعلن عن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في حال فوزه على فالنسيا والاحتفاظ أيضاً بموقعه في الصدارة.

وسجل كريستيانو رونالدو ضد 32 فريقاً مختلفاً في دوري أبطال أوروبا ، لكنه إذا سجل ضد فالنسيا يوم الثلاثاء فإنه سيعادل رقم الأسطورة راؤول جونزاليس الذي سجل كلاعب خلال مسيرته ضد 33 فريقاً مختلفاً في المسابقة.

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ولم يتمكن النجم البرتغالي من تسجيل سوى هدف واحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الجاري ، والذي جاء خلال المباراة الماضية ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

تجدر الإشارة إلى نادي يوفنتوس كان قد خسر مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد على ملعب أليانز ستاديوم ، لكن الفريق الإيطالي لم يسبق له وأن خسر مباراتين على التوالي في المسابقة قبل ذلك.

ومن المتوقع ان تكون تشكيل السيدة العجوز كالأتي : 

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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وستكون مباراة يوفنتوس وفالنسيا، علي قناة beIN SPORTS 4 HD، بتعليق حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر في الساعة التاسعة مساءًا علي ملعب آليانز ضمن منافسات دوري الأبطال.


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