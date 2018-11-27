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الثقافة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 09:57 م

أشرف العشماوي في مكتبة القلعة بالإسكندرية لمناقشة مجمل أعماله

الكاتب أشرف العشماوي
الكاتب أشرف العشماوي
dostor.org/2413778

تعقد مكتبة القلعة بالإسكندرية ندوة مع الكاتب أشرف العشماوي، السبت المقبل لمناقشة أعماله، وتبدأ الندوة في السادسة مساءً.

وقال أحمد السنتريسي، مدير مكتبة القلعة، إن تنظيم الندوة جاء لتوفير الفرصة للجمهور للتواصل مع الكاتب أشرف عشماوي والنقاش معه حول مجمل أعماله.

يُذكر أن الكاتب أشرف العشماوي، هو قاض مصرى بمحكمة الاستئناف وروائى صدرت له عدة روايات هى "زمن الضباع"، و"تويا" التى وصلت للقائمة الطويلة للبوكر للرواية العربية 2013، ورواية "المرشد"، ورواية "البارمان" التي صدرت فى يناير 2014 وفازت بجائزة أفضل رواية من الهيئة العامة للكتاب لعام 2014 كأفضل رواية عربية وتُرجمت الى اللغة الفرنسية، وفي يناير 2015 صدرت له رواية "كلاب الراعي"، كما أصدر في يوليو 2016 رواية "تذكرة وحيدة للقاهرة"، وفي يناير 2018 صدرت له رواية "سيدة الزمالك".

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