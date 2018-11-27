بث مباشر| مباراة ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا

التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي روما الإيطالي وريال مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ريال مدريد وروما يتواجدان في صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط، بينما يمتلك سيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي أربع نقاط.





وتفوق بلزن على سيسكا اليوم الثلاثاء، وهي النتيجة التي أدت إلى تأهل ريال مدريد وروما إلى دور الـ16 قبل انطلاق مباراتهما بشكل رسمي.





تشكيل روما: أولسين، فلورينزي، مانولاس، فازيو، كولاروف، نزونزي، كريستانتي، جينكز، كانيولو، الشعراوي، تشيك.





تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو، لورينتي، مودريتش، كروس، فاسكيز، بيل، بنزيما.