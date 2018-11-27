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محافظات
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 09:55 م

محافظ البحيرة يطالب خريجي البرنامج الرئاسي بالمشاركة في النهضة

محافظ البحيرة يطالب
أ ش أ
dostor.org/2413776

طالب اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من أبناء محافظة البحيرة، بالمشاركة وعرض مقترحات للنهوض بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحيرة بخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من أبناء محافظة البحيرة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور وكلاء الوزراء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ البحيرة، إنه فخور بخريجي البرنامج الرئاسي من أبناء محافظة البحيرة، لافتا إلى أنهم يمثلون دروع المستقبل وشباب واعد سيساعد في النهوض بالبلاد، ولديهم الفكر والثقافة والتدريب لتحديد ما تحتاجه المحافظة.

من جانبها، قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة في تصريحات اليوم، إن أبرز ما تم خلال اللقاء هو تكليف أعضاء البرنامج الرئاسي بتحضير ملفات واقتراحات للنهوض بمحافظة البحيرة، ووضعها على موقع أفضل على الخريطة بقوة شبابها.

وأضافت: أنه سيتم عقد لقاءات أخرى موسعة مع الشباب بحضور جميع المسئولين بالمحافظة، وذلك بعد تجميع جميع المقترحات لمناقشتها وبحث امكانية تنفيذها.

وقال الدكتور حازم كرم، من خريجى البرنامج الرئاسي، إن اللقاء المثمر الذي أقيم مع محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة شهد مطالبة محافظ البحيرة من الشباب بمد المحافظة بأفكار للمشروعات الواجب توافرها وسبل تنفيذها وتطلعاتهم للنهوض بالمحافظة.

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