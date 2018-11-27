مدرب الإسماعيلي: مواجهة ماسيجير نيجوزى ستكون صعبة.. ونسعى للفوز

أكد أحمد قناوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، صعوبة مواجهة ماسيجير نيجوزى البورندى، والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.



وقال قناوي - في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء -: "لاعبو الدراويش جاهزون للمباراة، وهناك حالة من التركيز والإصرار لدى الجميع من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية من جديد".



وأضاف قناوي: "حرصنا خلال الفترة الماضية على التعامل مع اللاعبين بشكل نفسي أكبر من الخططي لإعادة الروح والثقة في أعقاب تراجع النتائج محليًا"، مشيرًا إلى أن النجيل الصناعي هو أكثر عنصر سيصعب المباراة نظرًا لأن لاعبيه لا يعتادون اللعب عليه، وقال "لكننا تدربنا عليه منذ وصولنا لتحقيق التأقلم والاعتياد".



وأكد المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بتعادل يساهم في حصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الإياب بالإسماعيلية.