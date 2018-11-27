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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 09:52 م

تحالفات جديدة بين شركات الدفع الإلكترونى نحو الشمول المالى

تحالفات جديدة بين
طارق عتمان
dostor.org/2413773

استعرضت شركات الدفع الإلكتروني، في جلسات مؤتمر بافكس، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات المقام في مركز المؤتمرات الدولية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 25- 28 نوفمبر الجاري، محاور العمل خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة للتحوّل الرقمي وزيادة فاعلية شبكات الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين شركات الدفع لمحاولة زيادة نسبة التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية.

في البداية قال المهندس عمرو خاطر، مدير تطوير الأعمال بشركة إي فينانس، إن استراتيجية الشركة تقوم على كيفية تدعيم القدرة على الوصول للمواطن وتحقيق نجاحات بشكل أكبر، لافتا إلى أنه بعد تسليم آخر شيك حكومي للرئيس العام الماضي، كان التحدي لأكبر هو ميكنة المتحصلات.

وأوضح خاطر أن هناك نوعين من المتحصلات هي القيم الكبيرة بجانب القيم الصغيرة، وهي التحدي الأكبر لأنها تتطلب شبكة قوية ومؤمنة تتحمل العدد الكبير من العمليات، وهذا لن يحدث بدون شركاء النجاح من شركات الدفع الإلكتروني والبريد والبنك الزراعي.

وأشار خاطر إلى التحديات التي واجهت الشركة ومن أهمها التسعير المناسب للخدمات خاصة أن "إي فينانس" لم تستهدف المنافسة في السوق، ولكنها تعمل كمجمع فواتير من خلال التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني الأخرى، لذلك دشنت شبكة "خالص"، التي تعتبر أكبر مجمع فواتير حكومية في مصر من خلال شركائها مع العديد من شركاء النجاح.

وقال محمد وهبي، رئيس شركة أمان للدفع الإلكتروني، إن المدفوعات الحكومية جزء أساسي من الخدمات، التي وجدت الشركة عليها طلبا كبيرا من المواطنين ومن بينها الكهرباء، مضيفا: أن الشركة استهدفت ضم هذه الخدمات منذ بداية عملها حتى وصلت حاليًا للربط مع 9 شركات كهرباء على مستوى الجمهورية تقوم بتحصيل الفواتير الخاصة بهم، موضحًا أن الشركة حرصت على زيادة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال أيمن الدسوقي، رئيس شركة ابتكار، إن شركته تمتلك حصة حاكمة في شركة بي للدفع الإلكتروني وحصة غير حاكمة في شركة مصاري، وهما تمتلكان أكثر من نصف شبكة الدفع الإلكتروني بنحو 120 ألف نقطة بيع.

وأضاف: أن شركات الدفع الإلكتروني عليها دور كبير لنشر المدفوعات الحكومية إلكترونيًا لتحقيق الشمول المالي ومساندة خطط الحكومة للتحوّل الرقمي، مشيرا إلى أن الشركات تحتاج للتعاون فيما بينها للانتشار على عدد أكبر من التجار والمستهلكين في ظل ضخامة السوق المصرية.

وشدد الدسوقي على أن مصر ليس لديها ما يمنعها من الوصول للشمول المالي، وتحقيق التحول الرقمي مثلما فعلت دول أخرى، حيث إن تحقيق التحوّل الرقمي يسهم في زيادة النمو في الناتج القومي لنحو 10-15%.

وكشف عن سعي شركة ابتكار لزيادة الاستثمارات في شركتي بي ومصاري خلال الفترة المقبلة لزيادة انتشارهما على مستوى الجمهورية، وتحقيق القيمة المضافة من الدفع الإلكتروني.

وعلى المستوى الحكومي، قالت شيرين فؤاد، مدير عام التخطيط الفني للشركات بالقابضة للكهرباء، إن وزارة الكهرباء تولي اهتمامًا كبيرًا بالدفع الإلكتروني للفواتير، ولذلك دشنت شراكات عدة مع شركة إي فينانس وسداد وبي ومصاري والعديد من الشركاء الآخرين للاستفادة من البنية التحتية لهذه الشركات.

وأضافت: أن وزارة الكهرباء لديها نحو 34 مليون مشترك في خدمات الكهرباء منها 28 مليون مشترك يستخدمون الفواتير التقليدية، ونحو 6 ملايين كروت مدفوعة مقدمًا يقومون بالشحن من خلال شركاء الخدمة.

وأكدت أهمية الدفع الإلكتروني لزيادة كفاءة الحصول على موارد الدولة وعدم التأخير، وتوفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، موضحة أن الدفع الإلكتروني ساهم في زيادة نسبة التحصيل في شمال وجنوب القاهرة بنسبة 60%.

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