تفاصيل زيارة وفد ألمانى لتطوير شركتى النحاس وميتالكو

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن وفدا من شركة ألمانية زار شركتي ميتالكو والنحاس المصرية في إطار العمل علي البدء في تنفيذ خطة خاصة بتطوير الشركات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوفد الألماني يعد إحدي الشركات المتقدمة لعروض التطوير الخاصة بـ4 شركات هي "النصر للمطروقات والنصر للمواسير وميتالكو والنحاس المصرية".

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى أنه جارٍ العمل على تحليل موقف الشركات في إطار العمل على تنفيذ خطة للانتهاء سريعا من التطوير. موضحًا أن الشركات الأجنبية ستبدأ قريبا في تقديم عروضها الفنية والمالية في إطار تطوير الأربع شركات.

