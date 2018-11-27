القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 09:52 م

تفاصيل زيارة وفد ألمانى لتطوير شركتى النحاس وميتالكو

تفاصيل زيارة وفد
أسامة الشندويلى
dostor.org/2413772

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن وفدا من شركة ألمانية زار شركتي ميتالكو والنحاس المصرية في إطار العمل علي البدء في تنفيذ خطة خاصة بتطوير الشركات.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوفد الألماني يعد إحدي الشركات المتقدمة لعروض التطوير الخاصة بـ4 شركات هي "النصر للمطروقات والنصر للمواسير وميتالكو والنحاس المصرية".
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى أنه جارٍ العمل على تحليل موقف الشركات في إطار العمل على تنفيذ خطة للانتهاء سريعا من التطوير. موضحًا أن الشركات الأجنبية ستبدأ قريبا في تقديم عروضها الفنية والمالية في إطار تطوير الأربع شركات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

مباحثات السيسي وولي العهد السعودي تتصدر وسائل الإعلام الدولية

الموت يخطف لاعب الهلال السعودي سلطان البرقان

13 يناير.. بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الباز لخالد علي: كفاك تدليسًا ... أبو الفتوح داعم للإرهاب وليس سجين رأي

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

مدرب الأهلي: صلاح محسن تعرض لشد في العضلة الضامة

الموت يخطف لاعب الهلال السعودي سلطان البرقان

الأهلى يؤجل اسم المدير الفنى لمنتصف ديسمبر

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

مدرب الأهلي: صلاح محسن تعرض لشد في العضلة الضامة

الموت يخطف لاعب الهلال السعودي سلطان البرقان

الأهلى يؤجل اسم المدير الفنى لمنتصف ديسمبر

ads
كشكول

رئيس جامعة بني سويف يوصي بإنشاء إدارة شئون عاملين للأمن الإداري

الفيوم الأزهرية تواصل الإحتفال بالمولد النبوى بمعاهد المنطقة

كلية البنات الأزهرية بـ"طيبة" تستعد للمشاركة فى مسابقة إبداع 7

إنطلاق دورى كرة القدم لطلاب الدراسات الإسلامية بـ"قنا"

جامعة الأزهر تزيل المخالفات المحاطة بفرع الزقازيق

الأمصار

روسيا: فرض مزيد من العقوبات الغربية لن يحل أزمة أوكرانيا

خبير مصري: الدبلوماسية العامة حل الشعوب للانفتاح على العالم

التحالف يدك دوريات ومواقع مليشيا الحوثي بين لحج وتعز

صحيفة: مدير حملة ترامب التقى مؤسس ويكيليكس سرا

العثور على مصنع للخمور بالمملكة السعودية "صور"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

مغامر نمساوى يتمكن من تسلق أحد جبال الهيمالايا بمفرده

دراسة أوروبية: الصادرات الألمانية توفر 8.4 مليون وظيفة

تركي يستعد لدخول "جينيس" بشاربه

الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎