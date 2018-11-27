شكري: مصر وصربيا تدشنان صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

شارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصربي‭ ‬‮«‬إيفيتسا‭ ‬داديتش‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬دفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارته‭ ‬للعاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلجراد‭.‬





وصرح‭ ‬المستشار‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬بأن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬عقب‭ ‬المباحثات،‭ ‬أن‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬صربيا‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬مرور‭ ‬مائة‭ ‬وعشرة‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تدشينها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تمخض‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصربي‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬وما‭ ‬ستشهده‭ ‬مقابلاته‭ ‬المرتقبة‭ ‬غدا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬صربيا‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬إنما‭ ‬تأتي‭ ‬توثيقا‭ ‬لأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬إرث‭ ‬تاريخي‭ ‬ترسخ‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬ممتدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭.‬





وأضاف‭ ‬حافظ،‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬نوه‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬بالأهمية‭ ‬المضاعفة‭ ‬التي‭ ‬تكتسبها‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وصربيا‭ ‬حاليا،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتصاعدة‭ ‬مع‭ ‬احتدام‭ ‬الصراعات‭ ‬واتساع‭ ‬دائرة‭ ‬الإرهاب‭.‬





كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬ترفيع‭ ‬مستوى‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتي‭ ‬أنشأت‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬لتكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬صربيا‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصر،‭ ‬لتدشن‭ ‬بذلك‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭.‬





وأوضح‭ ‬شكري‭ ‬أن‭ ‬مباحثاته‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬داديتش‮»‬‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬مُجمل‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وفى‭ ‬مقدمتها‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التشاور‭ ‬السياسي‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬الذى‭ ‬لم‭ ‬يرق‭ ‬بعد‭ ‬للنحو‭ ‬المأمول‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬للبلدين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬بذلته‭ ‬مصر‭ ‬مؤخرا‭ ‬اتصالا‭ ‬ببرنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمشروعات‭ ‬القومية‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬كبيرة‭.‬





وكشف‭ ‬حافظ‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أعلن‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المصري‭ ‬والأكاديمية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الصربية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬المقبلة‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬المزمع‭ ‬انعقادها‭ ‬عن‭ ‬قريب‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬برئاستها‭ ‬الجديدة‭.‬





وأضاف‭ ‬حافظ،‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أشار‭ ‬خلال‭ ‬المداخلة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬الصربي‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬خطر‭ ‬الإرهاب،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جذورها‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬شكري‭ ‬الرؤية‭ ‬المصرية‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الظاهرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصدي‭ ‬للجهات‭ ‬والدول‭ ‬الداعمة‭ ‬والمساندة‭ ‬للجماعات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والمتطرفة‭.‬





هذا‭ ‬وأردف‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصربي‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والبلقان‭ ‬والقضايا‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬الراهنة،‭ ‬وأهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سلمية‭ ‬للصراعات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لمس‭ ‬حرصا‭ ‬متبادلا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬أخذًا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬المكانة‭ ‬المهمة‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذى‭ ‬تلعبه‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البلقان‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬





وفى‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لموقف‭ ‬صربيا‭ ‬الداعم‭ ‬للتطورات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والمؤيدة‭ ‬لإرادة‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭.‬





وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحاته،‭ ‬نوه‭ ‬حافظ‭ ‬بأن‭ ‬الوزير‭ ‬شكري‭ ‬أعرب‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لأن‭ ‬تشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬نشاطًا‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وصربيا،‭ ‬وتبادلًا‭ ‬للزيارات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭.‬