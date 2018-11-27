«حماس» توافق على مقترحات القاهرة للمصالحة

كشف مسئولون فلسطينيون عن أن مصر عرضت على وفدى حركتى «فتح» و«حماس» ورقة أفكار جديدة للمصالحة، وإنهاء الانقسام.



وقالت مصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية، إن حركة «حماس» وافقت على الورقة المصرية، بينما طالبت «فتح» بإدخال تعديلات عليها.



ونصت الورقة على تمكين الحكومة الحالية من تولى مسئولياتها كاملة فى قطاع غزة، على أن تلتزم بتوصيات اللجنة الإدارية والقانونية فى شأن تنقلات الموظفين فى قطاع غزة.



وطالبت «فتح» فى ملاحظاتها باعتبار صلاحية الحكومة مطلقة فى الوزارات والدوائر الحكومية، وعدم منح أى جهة أو هيئة أى صلاحيات، لتقييد عمل الوزراء والمسئولين الحكوميين.