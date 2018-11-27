مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما youtube HD بدون تقطيع

ويسعى ريال مدريد لتجاوز آثار الهزيمة الصادمة التى تعرض لها أمام إيبار بثلاثية نظيفة السبت الماضى ضمن منافسات الدورى الإسبانى "الليجا"، وتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لضمان التأهل لدور الـ16 من منافسات البطولة، فيما يتطلع روما للثأر من الهزيمة التى تعرض لها في مباراة الدور الأول بملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة، وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للأدوار الاقصائية.





ويزور فريق ريال مدريد الإسبانى، إيطاليا للمرة السادسة على التوالى فى المواسم الست الأخيرة بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وبدأت سلسلة زيارات ريال مدريد لإيطاليا فى موسم 2013/2014 أمام يوفنتوس فى دور المجموعات وانتهت بالتعادل 2/2، ثم فى الدور نصف النهائى لموسم 2014/2015 وسقط الملكى بنتيجة 2/1، وفى ربع نهائى الموسم الماضى ونجح الميرنجى فى الفوز بثلاثية نظيفة.





ولا يعد يوفنتوس الخصم الوحيد الذى زاره ريال مدريد فى إيطاليا بدورى الأبطال، حيث التقى مع روما فى دور الستة عشر بموسم 2015/2016 وفاز الملكى بهدفين دون مقابل، كما انتصر على نابولى بنتيجة 3/1 على ملعب "سان باولو" فى دور الستة عشر الموسم الذى تلاه.





كما توج ريال مدريد بالكأس الحادية عشر فى دورى الأبطال بمدينة "ميلانو" الإيطالية، بعدما حسم النهائى أمام جاره أتلتيكو مدريد.





يدير مباراة روما وريال مدريد الحكم الفرنسي كليمان توربان ويمتلك روما ذكريات مميزة مع الحكم الفرنسى توربان، خاصة أنه قاد مباراة روما وبرشلونة، في إياب ربع نهائى دورى الأبطال فى الموسم الماضى، عندما حققت كتيبة الذئاب ريمونتادا تاريخية وفاز بنتيجة (3-0)، بعد الخسارة ذهابًا (4-1)، ليصعد الفريق الإيطالى إلى نصف النهائى.



