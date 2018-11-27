القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
06:06 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
الكابتن
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:51 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما youtube HD بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ريال
dostor.org/2413687

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما youtube HD بدون تقطيع


ويسعى ريال مدريد لتجاوز آثار الهزيمة الصادمة التى تعرض لها أمام إيبار بثلاثية نظيفة السبت الماضى ضمن منافسات الدورى الإسبانى "الليجا"، وتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لضمان التأهل لدور الـ16 من منافسات البطولة، فيما يتطلع روما للثأر من الهزيمة التى تعرض لها في مباراة الدور الأول بملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة، وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للأدوار الاقصائية.

ويزور فريق ريال مدريد الإسبانى، إيطاليا للمرة السادسة على التوالى فى المواسم الست الأخيرة بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وبدأت سلسلة زيارات ريال مدريد لإيطاليا فى موسم 2013/2014 أمام يوفنتوس فى دور المجموعات وانتهت بالتعادل 2/2، ثم فى الدور نصف النهائى لموسم 2014/2015 وسقط الملكى بنتيجة 2/1، وفى ربع نهائى الموسم الماضى ونجح الميرنجى فى الفوز بثلاثية نظيفة.

ولا يعد يوفنتوس الخصم الوحيد الذى زاره ريال مدريد فى إيطاليا بدورى الأبطال، حيث التقى مع روما فى دور الستة عشر بموسم 2015/2016 وفاز الملكى بهدفين دون مقابل، كما انتصر على نابولى بنتيجة 3/1 على ملعب "سان باولو" فى دور الستة عشر الموسم الذى تلاه.

كما توج ريال مدريد بالكأس الحادية عشر فى دورى الأبطال بمدينة "ميلانو" الإيطالية، بعدما حسم النهائى أمام جاره أتلتيكو مدريد.

يدير مباراة روما وريال مدريد الحكم الفرنسي كليمان توربان ويمتلك روما ذكريات مميزة مع الحكم الفرنسى توربان، خاصة أنه قاد مباراة روما وبرشلونة، في إياب ربع نهائى دورى الأبطال فى الموسم الماضى، عندما حققت كتيبة الذئاب ريمونتادا تاريخية وفاز بنتيجة (3-0)، بعد الخسارة ذهابًا (4-1)، ليصعد الفريق الإيطالى إلى نصف النهائى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

الإحصاء: ارتفاع حركة الطائرات إلى 25.5 ألف رحلة خلال سبتمبر الماضي

30 يناير.. الحكم على سعاد الخولي و6 متهمين في "الرشوة"

الزمالك يُغرى عامر عامر بالراتب.. والسن تعطل ضم السيد سالم

ads
الأكثر قراءة

زوج في دعوى نشوز: "حاسس إني اتجوزت حماتي"

فيديو.. محمد الباز: قاعدة لا اجتهاد مع النص "نصب ديني"

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"قطاع الأعمال" تصرف منحة 5 شهور للشركات الخاسرة

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

زوج في دعوى نشوز: "حاسس إني اتجوزت حماتي"

فيديو.. محمد الباز: قاعدة لا اجتهاد مع النص "نصب ديني"

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"قطاع الأعمال" تصرف منحة 5 شهور للشركات الخاسرة

ads
كشكول

انفوجراف.. نسب تمكين المرأة باستراتيجية 2030 في مجالات السياسية والصحة والاجتماع والاقتصاد

التعليم تُعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

حبس معلم "التنمر" 4 أيام على ذمة التحقيقات

إعلام القاهرة تنظم ندوة " التقديم التليفزيوني وتحديات المهنة"

التعليم: توجيهات للمحافظين باعتماد ترقيات المعلمين بأثر رجعي

الأمصار

التحالف يدك دوريات ومواقع مليشيا الحوثي بين لحج وتعز

صحيفة: مدير حملة ترامب التقى مؤسس ويكيليكس سرا

العثور على مصنع للخمور بالمملكة السعودية "صور"

بعد مباحثات القاهرة.. ولي العهد السعودي يصل إلى تونس "صور"

بعد اهانته لمدير مدرسة.. مجلس النواب العراقي يستدعي محافظ نينوي

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

مغامر نمساوى يتمكن من تسلق أحد جبال الهيمالايا بمفرده

دراسة أوروبية: الصادرات الألمانية توفر 8.4 مليون وظيفة

تركي يستعد لدخول "جينيس" بشاربه

مباريات
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎