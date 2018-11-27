فيديو.. محمد الباز: قاعدة لا اجتهاد مع النص "نصب ديني"

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن قاعدة "لا اجتهاد مع النص" نصب ديني، مشيرا إلى أن الشيخ متولي الشعراوي فسر القرآن الكريم بشكل لغوي عظيم، واجتهد في تفسير النصوص.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الاجتهاد في الأساس يكون مع النصوص خاصة مع اختلاف العصور، والأجيال، متابعا: "الأجيال الجديدة تسأل في كل شيء، وهتحط علماء الدين في حرج".

ووجه "الباز"، رسالة للعاملين في مجال الدعوة، قال فيها: "لسنا كفار قريش، ولستم أصحاب الرسول؟"، معبرا عن رفضه لفكرة الحجر على أصحاب الآراء والأفكار المختلفة.