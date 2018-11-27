القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:45 م

ضبط 3 تجار مخدرات في محافظة القليوبية

ضبط 3 تجار مخدرات
عمرو المزيدي
dostor.org/2413677

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط شخصين، سبق اتهام أحدهما فى قضية سلاح بدون ترخيص وبحوزتهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 70 طلقة مختلفة الأعيرة، 23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،600 كيلو جرام، السيارة رقم أ أ ف 164، مبلغ مالى في منطقة الخرس.

وضبط عاطل، سبق إتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه فى إحداهما وبحوزته طبنجة، و18 طلقة لذات العيار، 47 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4.700 كيلو جرام، مبلغ مالى في منطقة الأخميين.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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