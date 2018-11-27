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وفقاً للإعلام الإسبانى فإن رئيس نادى ريال مدريد فاجأ اللاعبين والجهاز الفنى بحضور المران الأخير على الملعب الفرعى لـ"الأولمبيكو" لمؤزارتهم قبل قمة روما فى دورى الأبطال مساء اليوم.

واستقبل سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد وسيرجيو راموس قائد المرينجى فلورنتينو بيريز الذى تحدث مع الثنائى حول استعدادات الفريق لخوض مباراة روما الإيطالى.

يتساوى فريق ريال مدريد فى ترتيب المجموعة السابعة مع روما برصيد 9 نقاط لكن يتفوق الملكى بفارق الأهداف.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر كورة لايف



ريال مدريد ضد روما فى اختبار صعب بدورى الأبطال يخوض فريق ريال مدريد اختبارًا صعبًا فى العاشرة مساء اليوم عندما يحل ضيفًا على روما الإيطالى بملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على روما صاحب الوصافة، بينما يحتل سسكا موسكو الروسى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.





بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر كورة لايف









ويسعى ريال مدريد لتجاوز آثار الهزيمة الصادمة التى تعرض لها أمام إيبار بثلاثية نظيفة السبت الماضى ضمن منافسات الدورى الإسبانى "الليجا"، وتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لضمان التأهل لدور الـ16 من منافسات البطولة، فيما يتطلع روما للثأر من الهزيمة التى تعرض لها في مباراة الدور الأول بملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة، وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للأدوار الاقصائية.

ويزور فريق ريال مدريد الإسبانى، إيطاليا للمرة السادسة على التوالى فى المواسم الست الأخيرة بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وبدأت سلسلة زيارات ريال مدريد لإيطاليا فى موسم 2013/2014 أمام يوفنتوس فى دور المجموعات وانتهت بالتعادل 2/2، ثم فى الدور نصف النهائى لموسم 2014/2015 وسقط الملكى بنتيجة 2/1، وفى ربع نهائى الموسم الماضى ونجح الميرنجى فى الفوز بثلاثية نظيفة.

ولا يعد يوفنتوس الخصم الوحيد الذى زاره ريال مدريد فى إيطاليا بدورى الأبطال، حيث التقى مع روما فى دور الستة عشر بموسم 2015/2016 وفاز الملكى بهدفين دون مقابل، كما انتصر على نابولى بنتيجة 3/1 على ملعب "سان باولو" فى دور الستة عشر الموسم الذى تلاه.

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كما توج ريال مدريد بالكأس الحادية عشر فى دورى الأبطال بمدينة "ميلانو" الإيطالية، بعدما حسم النهائى أمام جاره أتلتيكو مدريد.

يدير مباراة روما وريال مدريد الحكم الفرنسي كليمان توربان ويمتلك روما ذكريات مميزة مع الحكم الفرنسى توربان، خاصة أنه قاد مباراة روما وبرشلونة، في إياب ربع نهائى دورى الأبطال فى الموسم الماضى، عندما حققت كتيبة الذئاب ريمونتادا تاريخية وفاز بنتيجة (3-0)، بعد الخسارة ذهابًا (4-1)، ليصعد الفريق الإيطالى إلى نصف النهائى.

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تواجد فلورنتينو بيريز رئيس ناى ريال مدريد الإسبانى فى ملعب الأولمبيكو مساء أمس، لدعم الملكى خلال المران الجماعى قبل مباراة روما المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.