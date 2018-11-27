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الان HD بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا مع مشاهدة مباراة ممتعة مباراة يوفنتوس وفالنسيا| يلا شوت kora goal

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الدستور
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يوفنتوس ضد فالنسيا: في دوري أبطال أوروبا UEFA اليوم ، يلتقي يوفنتوس مع فالنسيا على ملعب أليانز. ستبدأ المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في 27 نوفمبر 2018 ، الثلاثاء وخلال اللقاء الأخير ، فاز يوفنتوس بالمباراة بهدفين نظيفين.

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يوفنتوس ضد فالنسيا - بث مباشر

ووفقاً للتقرير ، فإن أداء يوفنتوس الأخير كان مثل W W L W W وكان أداء فالنسيا الأخير مثل W W W W. وفقاً لتقريرنا الأخير عن توقعات مباراة كرة القدم ، فإن فالنسيا سيفوز بالمباراة اليوم بنتيجة 3-1. وستكون مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا اليوم متوافرة على موقع ESPN الرسمي قبل ساعة من انطلاق مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا.

يوفنتوس JUV مقابل فالنسيا VAL

المباراة: يوفنتوس الخامس فالنسيا
الدوري: دوري أبطال أوروبا
الملعب: مباشر من ملعب أليانز

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توقيت المباراة: 27 نوفمبر 2018 ، الثلاثاء، 1:30 ص بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية
التنبؤ: فالنسيا سيفوز بنتيجة 3-1.

يوفنتوس vs فالنسيا بث مباشر

سيتم بث يوفنتوس فالنسيا البث الحي على قنوات التلفزيون التالية وفقا الدستور الرياضي ،البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة)القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4  الملعب : يوفنتوس آرينا المعلق : حفيظ دراجي .

الولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية) - الدستور الرياضي  المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) - كما يمكنكم مشاهدة المباريات المباشرة على موقع الدستور مباشرة  ترقبوا مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا ، ملخص النتيجة النهائية والتركيز على الدستور في دوري أبطال أوروبا.


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