كورة HD الان بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا اليوم في دوري أبطال أوروبا بتعليق حفيظ الدراجي|يلا شون|كورة اون لاين|الاسطورة|كورة جول

يوفنتوس ضد فالنسيا: في دوري أبطال أوروبا UEFA اليوم ، يلتقي يوفنتوس مع فالنسيا على ملعب أليانز. ستبدأ المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في 27 نوفمبر 2018 ، الثلاثاء وخلال اللقاء الأخير ، فاز يوفنتوس بالمباراة بهدفين نظيفين.





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يوفنتوس ضد فالنسيا - بث مباشر





ووفقاً للتقرير ، فإن أداء يوفنتوس الأخير كان مثل W W L W W وكان أداء فالنسيا الأخير مثل W W W W. وفقاً لتقريرنا الأخير عن توقعات مباراة كرة القدم ، فإن فالنسيا سيفوز بالمباراة اليوم بنتيجة 3-1. وستكون مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا اليوم متوافرة على موقع ESPN الرسمي قبل ساعة من انطلاق مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا.





يوفنتوس JUV مقابل فالنسيا VAL





المباراة: يوفنتوس الخامس فالنسيا

الدوري: دوري أبطال أوروبا

الملعب: مباشر من ملعب أليانز





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توقيت المباراة: 27 نوفمبر 2018 ، الثلاثاء، 1:30 ص بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية

التنبؤ: فالنسيا سيفوز بنتيجة 3-1.





يوفنتوس vs فالنسيا بث مباشر





سيتم بث يوفنتوس فالنسيا البث الحي على قنوات التلفزيون التالية وفقا الدستور الرياضي ،البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة)القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 الملعب : يوفنتوس آرينا المعلق : حفيظ دراجي .





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