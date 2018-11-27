Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد (BEla) وروما الايطالي بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star





نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي بث مباشر يلا شوت في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، حيث يسعى حامل اللقب للوصول للنقطة الثانية عشر بملعب الأولمبيكو، وصدارة المجموعة.





يلا شوت ريال مدريد وروما بث مباشر

يأتي توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما مساء اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب استاد الأولمبيكو بمدينة روما، ضمن مباريات المجموعة السابعة، وستكون المباراة هي الثانية أوروبياً للمدير الفني الأرجنتيني الجديد سولاري الذي يقود ريال مدريد عقب إقالة المدير الفني الإسباني لوبيتيجي فور الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو من برشلونة بخماسية.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي روما الإيطالي ثانياً بنفس رصيد النقاط، ولن يكون التعادل حاسماً في تأهل أحد الفريقين لكن يقربهما من الصعود، فيما ان الفوز يضمن التأهل في المجموعة الحالية





Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد (BEla) وروما الايطالي بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star







الريال وروما اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد روما ينتظرها ملايين من عشاق الفريق الملكي في الوطن العربي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة ريال مدريد أمام إيبار والأداء الباهت للفريق والتي سيسعى خلال تلك المواجهة الخروج من الأزمات التي يعيشها الفريق.





موعد مباراة ريال مدريد وروما

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .