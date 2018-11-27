بث مباشر live .. مباراة ريال مدريد وروما | بدات مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد روما بث مباشر "يلا شوت"

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي بث مباشر يلا شوت في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، حيث يسعى حامل اللقب للوصول للنقطة الثانية عشر بملعب الأولمبيكو، وصدارة المجموعة.





يلا شوت ريال مدريد وروما بث مباشر

يأتي توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما مساء اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب استاد الأولمبيكو بمدينة روما، ضمن مباريات المجموعة السابعة، وستكون المباراة هي الثانية أوروبياً للمدير الفني الأرجنتيني الجديد سولاري الذي يقود ريال مدريد عقب إقالة المدير الفني الإسباني لوبيتيجي فور الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو من برشلونة بخماسية.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي روما الإيطالي ثانياً بنفس رصيد النقاط، ولن يكون التعادل حاسماً في تأهل أحد الفريقين لكن يقربهما من الصعود، فيما ان الفوز يضمن التأهل في المجموعة الحالية