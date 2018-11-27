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موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
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ريال مدريد ضد روما بث مباشر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:26 م

«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27/10 ‹كورة لايف› أون لاين

«يلا شوت لايف» مشاهدة
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«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27/10 ‹كورة لايف› أون لاين


يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم بتاريخ 27-11-2018، كورة لايف اون لاين يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وروما في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، حيث يسعى حامل اللقب للوصول للنقطة الثانية عشر بملعب الأولمبيكو، وصدارة المجموعة.

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر مساء اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب استاد الأولمبيكو بمدينة روما، ضمن مباريات المجموعة السابعة، وستكون المباراة هي الثانية أوروبياً للمدير الفني الأرجنتيني الجديد سولاري الذي يقود ريال مدريد عقب إقالة المدير الفني الإسباني لوبيتيجي فور الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو من برشلونة بخماسية.


«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27/10 ‹كورة لايف› أون لاين

وقبل انطلاق مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وروما يتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي روما الإيطالي ثانياً بنفس رصيد النقاط، ولن يكون التعادل حاسماً في تأهل أحد الفريقين لكن يقربهما من الصعود، فيما ان الفوز يضمن التأهل في المجموعة الحالية

مشاهدة مباراة ريال مدريد روما ينتظرها ملايين من عشاق الفريق الملكي في الوطن العربي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة ريال مدريد أمام إيبار والأداء الباهت للفريق والتي سيسعى خلال تلك المواجهة الخروج من الأزمات التي يعيشها الفريق.

نوافيكم بالبث الحي والمباشر للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وروما اليوم قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، ويسعدنا تلقي تعليقاتكم بتوقع نتيجة اللقاء وعدد الأهداف، متمنين لكم مشاهدة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.


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