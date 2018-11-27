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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:21 م

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية

توقيع بروتوكول تعاون
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2413652

وقع الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بروتوكول تعاون لإدخال DIC مركز معلومات دوائية بجميع مستشفيات الشرقية، جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.
قال الدكتور محيي الدين عبيد، إن النقابة العامة للصيادلة ستتحمل جميع النفقات الخاصة بتجهيز المراكز، وتتكلف نقابة الشرقية بتدريب الصيادلة، وتتكلف وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بتوفير المكان.. مشيرا إلى أنه يتم إدخال مركز المعلومات بـ١٨ مستشفى وهم مستشفيات المحافظة.
وأوضح نقيب عام صيادلة مصر، أن المعلومات الدوائية تقوم رفع الوعى الدوائى، وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم بتوحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية
توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية
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