القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:11 م

كورة لايف HD| مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون العرب| بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون العرب
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كورة لايف HD| مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون العرب| بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر
سيعود النادي الأهلي، حامل اللقب، الذي تأجلت له تسع مباريات، لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام قرابة الشهرين محاولًا تعويض الإخفاق الأفريقي والعربي، وذلك عندما يواجه المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في الجولة الـ 16.
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون العرب| بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر
ويرغب الأهلي في تضميد جراحه بعد الخسارة أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج المبكر من كأس العرب للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي.

وبسبب انشغال الأهلي أفريقيًّا وعربيًّا تأجلت له تسع مباريات ليفسح المجال لغريمه الأزلي الزمالك بتصدر الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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