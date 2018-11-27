رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح المؤتمر العربي للنباتات الطبية

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور مبارك المجذوب أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمهندس عبد الخالق فرحات أمين رابطة النباتات الطبية والعطرية فعاليات المؤتمر العربي الثاني لرابطة النباتات الطبية والعطرية بالعين السخنة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وسلط رئيس الأكاديمية - في كلمته - الضوء على جهود الأكاديمية في الحفاظ وصون وتوثيق وحسن استغلال الثروات الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى موسوعة النباتات الطبية التي أطلقتها الأكاديمية مؤخرا، حيث تم بالفعل توثيق وحصر وعمل بصمات وراثية مرجعية لأكثر من 500 صنف نباتي من النباتات الطبية المصرية وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.



وأشار إلى جهود الأكاديمية في الحفاظ على الثروات الطبيعية الوراثية وحقوق الحضارة المصرية، وإطلاق الأكاديمية مؤخرا لمبادرة حقوق الحضارة لبناء حضارة، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة ومركز فاروق الباز للتنمية المستدامة بالجامعة البريطانية للمطالبة بحقوق مصر من كل الجهات العالمية التي تستغل التراث والحضارة المصرية للتربح منها سواء كان بالنسخ أو التقليد أو استخدام الاسم مثل الأقصر.



وأكد صقر أن الأكاديمية بصفتها المسئولة عن مكتب براءات الاختراع المصري والراعي لحقوق الملكية الفكرية ستثير القضية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن تحمي قوانين الملكية العالمية علامات تجارية لمأكولات وأحذية وتنتهك في نفس الوقت حقوق أعظم حضارة إنسانية.



من جهته، قال الدكتور محمد رمضان راضي رئيس المؤتمر إن المؤتمر يعد منصة سنوية تجمع الباحثين والخبراء وطلاب الدراسات العليا والأطراف المعنية والجهات الفعالة الرئيسية في مجال بحوث النباتات الطبية والعطرية والمسئولين من الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجي.



بدورها، أوضحت الدكتورة مي علام أمين عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام هو الأكبر حيث اجتمع فيه أكثر من 80 باحثا وخبيرا من الجامعات ومعاهد البحوث والمراكز وشركات الصناعات الصيدلانية والطبية والبيولوجيا من عدد من الدول العربية منها مصر والسودان والأردن والعراق وتونس والجزائر والمغرب واليمن، لافتة إلى أنه تم خلال فعاليات المؤتمر عرض 85 بحثا ما بين محاضرات وملصق بحثي.



وأضافت أن المؤتمر يستعرض آخر الأبحاث في مجال زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والطرق الحديثة في مجال العلاج بالنباتات الطبية ومستخلصاتها في مجال التصنيع الدوائي، كما يتناول طرق حفظ وتوصيف وتوثيق المصادر الوراثية للنباتات الطبية في الوطن العربي.