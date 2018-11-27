احتجاج بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها كوسوفو على سلع صربية

تجمهر عدة آلاف من صرب كوسوفو في مدينة ميتروفيتشا اليوم الثلاثاء للتظاهر ضد التعريفات الجمركية التي فرضتها كوسوفو على الواردات من صربيا، حيث استقال مسؤولون محليون بارزون احتجاجا على هذه التعريفات.



وفرضت كوسوفو تعريفة بنسبة مائة بالمئة على السلع والخدمات الصربية في الأسبوع الماضي ردا على حملة صربيا لإبعاد كوسوفو عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول".



وتضغط بلجراد على العديد من الدول التي تعترف بكوسوفو، وهي إقليم صربي سابق، كدولة مستقلة.



وأعلنت كوسوفو التي تقطنها أغلبية تبلغ 90 بالمئة من الألبان استقلالها عن صربيا في عام.2008 واعترفت بها القوى الغربية الكبرى، ولكن صربيا لم تعترف بالاستقلال ولا تزال تطالب بالسيادة على الإقليم.



وتقول الأقلية الصربية، في جيب شمالي حول مدينة ميتروفيتشا، إن هذه التعريفات تهدد احتياجاتهم الأساسية، وكثير منها تغطيها الواردات الصربية.



وفي بلجراد، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن خنق التجارة مع بلاده يرقى إلى حد الضغط على الصرب لمغادرة كوسوفو.



وقال رؤساء البلديات الأربع التي تقطنها أغلبية صربية في شمال كوسوفو اليوم الثلاثاء إنهم استقالوا احتجاجا على الرسوم الجمركية.



وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التعريفات وحثا بريشتينا على إلغائها.