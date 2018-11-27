جهاز الأمن الروسي: السفن الأوكرانية المحتجزة كانت محملة بالأسلحة

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء، بأن السفن العسكرية التابعة للبحرية الأوكرانية، والمحتجزة لدى السلطات الروسية، كانت تحمل أسلحة رشاشة ومدافع رشاشة كبيرة ومسدسات وقنابل يدوية وذخيرة للأسلحة.



وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن "السفن العسكرية الأوكرانية المحتجزة كانت تحمل على متنها الأسلحة التالية: 4 قطع من مدفع 30 ملم، و4 قطع من قاذفة قنابل إيه جي إس-14، ومدفعين رشاش 12.7 ملم، و4 قطع من مدافع رشاشة من طراز كلاشنيكوف 7.62 ملم، و13 قطعة من مدافع رشاشة إيه كيه-47 عيار 4.45 ملم-، و4 قطع من مسدس بي إم 9ملم، ومسدس إشارة واحد، و765 جهاز تفجير شديد الانفجار بقذيفة 30 ملم".