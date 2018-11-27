السفير الصيني: مقترحات جديدة لمشاريع استثمارية في ليبيا

أعلن السفير الصيني لدى ليبيا، لي زيجو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنوي إعادة عمل السفارة داخل ليبيا، كما تتطلع لاستكمال المشاريع المتوقفة، إضافة إلى طرح مقترحات لمشاريع جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمارات.



وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، والسفير الصيني بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات المشهد العام في ليبيا، بحسب بوابة الوسط.



وأكد المشري، وفق بيان نشره مكتب الإعلام بالمجلس، أهمية الدور الصيني في ليبيا لا سيّما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتقنية، داعيًا الجانب الصيني على إعادة عمل السفارة من داخل ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمقارنة بما كانت عليه سابقًا.



من جهته، شدد السفير الصيني على اهتمام بلاده الجاد بالشأن الليبي، وأن الدفع بالاتجاهين الاقتصادي والأمني مهم وفي صالح استقرار العملية السياسية، مبديًا استعداد بلاده للتعاون والمشاركة مع جهود المجتمع الدولي ممثلة في المبعوث الدولي للأمم المتحدة في ليبيا.



يذكر أن السفير الصيني لدى ليبيا يعمل منذ عام 2014 من تونس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس.



وأشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي، معمر القذافي، وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.