نيمار ومبابي يشاركان في مران "سان جرمان" قبل مواجهة ليفربول

شارك النجمان البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في تمارين فريقهما باريس سان جرمان الفرنسي عشية استضافته المرتقبة لليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ما يعزز حظوظ اللاعبين المصابين بخوضها.



ويستضيف نادي العاصمة الفرنسية الفريق الإنجليزي في مباراة مفصلية في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، يسعى للفوز فيها للإبقاء على فرص تأهله للدور ثمن النهائي في المجموعة المتقاربة.



وخلال فترة ربع الساعة المخصصة لوسائل الاعلام، شارك اللاعبان في مختلف التمارين مع زملائهما أمام ناظري رئيس النادي القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي.



وتعرض النجمان اللذان كلفا الفريق نحو 400 مليون يورو للتعاقد معهما في صيف العام 2017، لإصابتين الأسبوع الماضي خلال مباراتين دولتين مع منتخبي بلادهما، اذ أصيب نيمار في العضلة الضامة في الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلاده ضد الكاميرون (1-صفر)، ونيمار بكدمة قوية في الكتف بعد سقوطه خلال مواجهة فرنسا للأوروجواي (1-صفر).



وسبق لمدرب الفريق الألماني توماس توخل أن أعرب عن اعتقاده بأن اللاعبين سيكونان قادرين على المشاركة في المباراة، بينما ألمح والد نيمار في تصريحات للصحف البرازيلية الى أن نجله سيخوض المباراة، لكن يبقى معرفة مدى جاهزيته ليكون في كامل مستواه.



ويحتل سان جرمان المركز الثالث في مجموعته مع خمس نقاط، بفارق نقطة خلف نابولي الإيطالي وليفربول، ونقطة أمام النجم الأحمر بلجراد الصربي. وخسر سان جرمان في الدور الأول على ملعب ليفربول 2-3.