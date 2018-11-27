بث مباشر .. مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الدورى المصرى جودة عالية HD





تابع مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الدورى المصرى فى بث مباشر حصري على موقع الدستور، اليوم مساءا الثلاثاء 27/11/2018، في الجولات المؤجلة للنادي الأهلي.



الأهلي المصري بعد غياب حوالي 50 يوم، يتابع اليوم المباريات المؤجلة بالدوري المصري، وقد لعب الأهلي ست مباريات فقط، ويحتل بها المركز الأخير بالترتيب برصيد 11 نقطة، فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين وخسر في مباراة واحدة، ونرصد لكم كل جديد، وكذلك تاريخ الأهلي المصري في السطور المقبلة.



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سيعود النادي الأهلي، حامل اللقب، الذي تأجلت له تسع مباريات، لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام قرابة الشهرين محاولًا تعويض الإخفاق الأفريقي والعربي، وذلك عندما يواجه المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في الجولة الـ 16.

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ويرغب الأهلي في تضميد جراحه بعد الخسارة أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج المبكر من كأس العرب للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي.



وبسبب انشغال الأهلي أفريقيًّا وعربيًّا تأجلت له تسع مباريات ليفسح المجال لغريمه الأزلي الزمالك بتصدر الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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وفاز الزمالك تسع مرات وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة ليفقد سبع نقاط إجمالًا، بينما يحتل الأهلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة من ست مباريات خاضها.



وفقد الأهلي في المباريات الست التي لعبها حتى الآن، سبع نقاط بالتعادل في مباراتين والهزيمة في واحدة وهو ما يعني أن مهمته لن تكون سهلة للعودة للمقدمة قبل أن تبدأ مباريات الدور الثاني.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة



وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي “النيل الرياضية”، و”On Sport HD”.

