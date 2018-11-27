القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
06:06 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
الكابتن
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:55 م

العبدولي: الوصل لا يفكر إلا في الفوز على الشارقة

حسن العبدولي مدرب
حسن العبدولي مدرب فريق الوصل الإماراتي لكرة القدم
وكالات
dostor.org/2413522

يرى حسن العبدولي مدرب فريق الوصل الإماراتي لكرة القدم، أن مباراة فريقه ضد الشارقة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي المقرر لها بعد غد الخميس سيكون طموح فريقه فيها تحقيق الفوز للخروج من الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق باحتلال المركز الحادي عشر بين فرق الدوري.

وقال العبدولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء:"أتمنى أن تكون مباراة الخميس ضد الشارقة انطلاقة للفريق نحو آفاق أرحب في المسابقة المحلية بعد أن نجحنا في تجربتنا الخارجية في البطولة العربية للأندية (كأس زايد) بالتأهل لدور الثمانية على حساب الأهلي المصري، وهدفنا سيكون محددا في المباراة بكيفية العودة من الشارقة بنتيجة إيجابية".

وتابع:"علينا نسيان النتيجة التي تحققت أمام عجمان بالخسارة على ملعبنا بهدفين نظيفين، وخلال التدريبات لاحظت حالة التفاؤل ورغبة اللاعبين في محو الآثار والنتائج السلبية التي تحققت على مستوى بطولة الدوري، مما جعل ترتيب الفريق يتراجع كثيرا".

يذكر أن نادي الوصل جمع 10 نقاط فقط احتل بها المركز الحادي عشر، في المقابل يتصدر الشارقة قمة الدوري برصيد 24 نقطة وستكون المباراة المقبلة بينهما على ملعب نادي الشارقة.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 22 دقيقة

ريال مدريد ضد روما بث مباشر

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

منذ يومين

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد

منذ يومين

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018

منذ يومين

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE

منذ يومين

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal

الآن

السيسي: نرفض أية ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج

ولي العهد السعودي يشكر السيسي على حسن الاستقبال

خالد بن سلمان: الحوثيون وافقوا على تسليم ميناء الحديدة

وزير الدفاع يغادر القاهرة متوجهًا إلى اليونان

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"قطاع الأعمال" تصرف منحة 5 شهور للشركات الخاسرة

العثور على جثة إعلامي بريطاني في شقته بلبنان

مصر تحرز تقدمًا في سداد ديونها.. 111.9 مليار جنيه خلال 14 شهرًا

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"قطاع الأعمال" تصرف منحة 5 شهور للشركات الخاسرة

العثور على جثة إعلامي بريطاني في شقته بلبنان

مصر تحرز تقدمًا في سداد ديونها.. 111.9 مليار جنيه خلال 14 شهرًا

ads
كشكول

فرنسا تدعم خطة تطوير التعليم المصري وتطلق مشروع تطوير اللغة الفرنسية "ADEFE"

العالم برتقالي 16 يوماً.. «الدستور» ترصد مشاركات الجامعات في حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة

بالصور.. توزيع كتاب"برافو" غير المرخص أمام وزارة التعليم

بالصور.. "تعليم البحيرة" تنظم احتفالية يوم في حب مصر

أولياء الأمور لوزير التعليم: لماذا لم يتم تعديل المناهج القديمة حتى الآن؟

الأمصار

السودان ردا على شائعات زيارة نتنياهو: موقفنا ثابت تجاه فلسطين

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس

بمشاركة 81 حزبا.. أبي أحمد يدشن حوارا سياسيا جديدا مع المعارضة

شبيهة ميجان ماركل تثير ضجة على "السوشيال ميديا"

رئيس جمعية التبادل الصيني العربي: نسعي لتطوير العلاقات مع مصر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

تركي يستعد لدخول "جينيس" بشاربه

جنين يصيب أمه بمرض خطير ويتسبب في وفاتها

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مباريات
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎