العبدولي: الوصل لا يفكر إلا في الفوز على الشارقة

يرى حسن العبدولي مدرب فريق الوصل الإماراتي لكرة القدم، أن مباراة فريقه ضد الشارقة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي المقرر لها بعد غد الخميس سيكون طموح فريقه فيها تحقيق الفوز للخروج من الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق باحتلال المركز الحادي عشر بين فرق الدوري.



وقال العبدولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء:"أتمنى أن تكون مباراة الخميس ضد الشارقة انطلاقة للفريق نحو آفاق أرحب في المسابقة المحلية بعد أن نجحنا في تجربتنا الخارجية في البطولة العربية للأندية (كأس زايد) بالتأهل لدور الثمانية على حساب الأهلي المصري، وهدفنا سيكون محددا في المباراة بكيفية العودة من الشارقة بنتيجة إيجابية".



وتابع:"علينا نسيان النتيجة التي تحققت أمام عجمان بالخسارة على ملعبنا بهدفين نظيفين، وخلال التدريبات لاحظت حالة التفاؤل ورغبة اللاعبين في محو الآثار والنتائج السلبية التي تحققت على مستوى بطولة الدوري، مما جعل ترتيب الفريق يتراجع كثيرا".



يذكر أن نادي الوصل جمع 10 نقاط فقط احتل بها المركز الحادي عشر، في المقابل يتصدر الشارقة قمة الدوري برصيد 24 نقطة وستكون المباراة المقبلة بينهما على ملعب نادي الشارقة.