يلاشوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما yalla shoot مباشر

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره روما الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة الهزيمة أمام إيبار بثلاثية في الجولة الماضية، لمواصلة مشواره في البطولة ورحلة الدفاع عن لقبه.
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فوز ريال مدريد في لقاء اليوم يحسم له التأهل لدور الـ16 من البطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 9
نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على روما صاحب الوصافة، بينما يحتل سسكا موسكو الروسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
وعلى الجانب الأخر يأمل فريق روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز حسم التأهل للأدوار الاقصائية في البطولة.
روما Vs ريال مدريد.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الأوليمبيكو .
المعلق : رؤوف خليف .
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موعد مباراة ريال مدريد وروما في دوري ابطال اوروبا اليوم:-
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما yalla shoot مباشر