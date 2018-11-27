صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام في السابعة مساء اليوم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمي شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، وكريم نيدفيد.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، أحمد الشيخ، وناصر ماهر.

وفي الهجوم صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء الأهلي، إسلام محارب، صبري رحيل، أحمد حمودي، علي لطفي، مروان محسن، محمد شريف وباسم علي.