القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
06:06 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
مصر
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:44 م

مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي يناقش الاستثمار في الشعاب المرجانية

مؤتمر شرم الشيخ للتنوع
ا ش ا
dostor.org/2413507

عقدت جلسة جانبية حول الاستثمار في الشعاب المرجانية، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ، بالتزامن مع الاحتفال بالسنة الدولية الثالثة للشعاب المرجانية (IYOR).

وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار في الشعاب المرجانية، والذي يساعد في تحقيق العديد من أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، ويعزز سبل العيش ويوفر العديد من الفوائد.

كما تضمنت الجلسة عرض ثلاث قصص من مناطق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا تناولت الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها أين نحن من الشعاب المرجانية؟، وكيف تتغير مع مرور الوقت؟؛ وما هي الاستثمارات التي تجري في الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها؟.

وتم أيضا خلال الجلسة تسليط الضوء على إطلاق شراكة لإنقاذ الشعاب المرجانية من الانقراض شبه الكامل بحلول منتصف القرن، ومناقشة منهجية تقدير تكلفة الأضرار بالشعاب المرجانية، وتزايد الوعي بالحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، وضرورة تعاون الجميع للقيام بخطوات واسعة في إنقاذ الشعاب المرجانية لتحقيق عوائد واضحة من الاستثمارات في هذا المجال.

يذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

السيسي: نرفض أية ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج

ولي العهد السعودي يشكر السيسي على حسن الاستقبال

خالد بن سلمان: الحوثيون وافقوا على تسليم ميناء الحديدة

وزير الدفاع يغادر القاهرة متوجهًا إلى اليونان

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"قطاع الأعمال" تصرف منحة 5 شهور للشركات الخاسرة

العثور على جثة إعلامي بريطاني في شقته بلبنان

مصر تحرز تقدمًا في سداد ديونها.. 111.9 مليار جنيه خلال 14 شهرًا

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"قطاع الأعمال" تصرف منحة 5 شهور للشركات الخاسرة

العثور على جثة إعلامي بريطاني في شقته بلبنان

مصر تحرز تقدمًا في سداد ديونها.. 111.9 مليار جنيه خلال 14 شهرًا

ads
كشكول

فرنسا تدعم خطة تطوير التعليم المصري وتطلق مشروع تطوير اللغة الفرنسية "ADEFE"

العالم برتقالي 16 يوماً.. «الدستور» ترصد مشاركات الجامعات في حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة

بالصور.. توزيع كتاب"برافو" غير المرخص أمام وزارة التعليم

بالصور.. "تعليم البحيرة" تنظم احتفالية يوم في حب مصر

أولياء الأمور لوزير التعليم: لماذا لم يتم تعديل المناهج القديمة حتى الآن؟

الأمصار

السودان ردا على شائعات زيارة نتنياهو: موقفنا ثابت تجاه فلسطين

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس

بمشاركة 81 حزبا.. أبي أحمد يدشن حوارا سياسيا جديدا مع المعارضة

شبيهة ميجان ماركل تثير ضجة على "السوشيال ميديا"

رئيس جمعية التبادل الصيني العربي: نسعي لتطوير العلاقات مع مصر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

تركي يستعد لدخول "جينيس" بشاربه

جنين يصيب أمه بمرض خطير ويتسبب في وفاتها

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎