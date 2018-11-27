مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي يناقش الاستثمار في الشعاب المرجانية

عقدت جلسة جانبية حول الاستثمار في الشعاب المرجانية، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ، بالتزامن مع الاحتفال بالسنة الدولية الثالثة للشعاب المرجانية (IYOR).



وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار في الشعاب المرجانية، والذي يساعد في تحقيق العديد من أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، ويعزز سبل العيش ويوفر العديد من الفوائد.



كما تضمنت الجلسة عرض ثلاث قصص من مناطق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا تناولت الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها أين نحن من الشعاب المرجانية؟، وكيف تتغير مع مرور الوقت؟؛ وما هي الاستثمارات التي تجري في الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها؟.



وتم أيضا خلال الجلسة تسليط الضوء على إطلاق شراكة لإنقاذ الشعاب المرجانية من الانقراض شبه الكامل بحلول منتصف القرن، ومناقشة منهجية تقدير تكلفة الأضرار بالشعاب المرجانية، وتزايد الوعي بالحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، وضرورة تعاون الجميع للقيام بخطوات واسعة في إنقاذ الشعاب المرجانية لتحقيق عوائد واضحة من الاستثمارات في هذا المجال.



يذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.