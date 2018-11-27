الأكاديمية البحرية ونظيرتها بالدمام توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية اتفاقية مشتركة؛ لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والاستشارية، وعقد ورش العمل بمركز التدريب البحري بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.



وذكر بيان صادر عن الأكاديمية- اليوم الثلاثاء- أن الاتفاقية وقع عليها الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحسن حمدي المحمدي الحربي رئيس أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، والفريق مهاب مميش رئيس هيئتي قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ووزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي.



وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية أهمية هذه الاتفاقية، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للأكاديمية، مشيرا إلى أنه من خلال هذا التعاون نعمل على إثراء الشراكات الاستراتيجية مع جميع المؤسسات بوصف الأكاديمية بيت خبرة عربي في البحوث والاستشارات والتدريب.



وأوضح عبدالغفار أن الغرض من الاتفاقية هو تقديم الدعم الفني في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب المتخصص والاستشارات في أعمال الموانئ والأعمال المساندة التابعة لها والأعمال البحرية بشكل عام وتدريب ذوي العلاقة من منسوبي الموانئ من بحارة وتجار ووكلاء سفن ومخلصي بضائع وشركات الشحن والتفريغ، وقطاع البترول وقطاعي الصناعة والتجارة والمجتمع المدني والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنشاط البحري بشكل عام بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف: أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية في المجالات البحرية وفق الأساليب العلمية الحديثة، وكذلك تقديم الاستشارات البحرية واللوجيستية والهندسية المتعلقة بجميع الأعمال المذكورة عالية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل ذات العلاقة بأعمال الموانئ والنقل البحري.



وأكد عبدالغفار، التزام الأكاديمية العربية بإعداد المناهج والبرامج التدريبية والدراسية وتوفير المذكرات والكتب اللازمة لذلك طبقا للمستويات العالمية في مجال النقل البحري والمجال التقني، إلى جانب توفير أعضاء هيئة التدريس والتدريب اللازمين حسب الحاجة لتنفيذ هذه البرامج بمستوى متميز، وإصدار الشهادات وتقديم الدعم الفني اللازم لمعادلة الشهادات الصادرة من أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كافة التخصصات والبرامج المعتمدة برخصة التدريب الخاصة بمعهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالي للتدريب.



وأشار إلى أن المتدرب السعودي يحصل على ميزة نسبية، وهي حصوله على شهادة دولية من منظمة عالمية لها سمعتها وخبراتها في الأوساط البحرية العالمية يستطيع من خلالها المتدرب السعودي العمل بها والمنافسة وبقوة وخبرة في منظومة صناعة النقل البحري العالمية، بل واستكمال المسار التعليمي من خلال هذه المؤسسات التعليمية البحرية الدولية.



وتابع: "يلتزم معهد أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية العالي للتدريب بتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة داخل المملكة العربية السعودية، ومن بينها استخراج تأشيرات الزيارة والإقامة اللازمة للكوادر الوظيفية من جمهورية مصر العربية وغيرها".



من جهته، أعرب حسن حمدي المحمدي الحربي رئيس أكاديمية الموانئ، عن اعتزازه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عبر تقديم أحدث الخدمات الفنية والتدريبية والتعليمية والاستشارية.