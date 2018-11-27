كورة جول| مشاهدة مباراة روما وريال مدريد مباشر اليوم والقناة الناقلة 27-11-2018





مشاهدة مباراة روما وريال مدريد أون لاين اليوم في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018؛ فى مباراة من المتوقع ان تكون قوية ومثيرة فى خصوصا لعشاق المرينجي، والذين يأملوا في العودة إلي الإنتصارات بعد خسارة قاسية تعرض لها الفريق في الجولة الماضية من الدوري الأسباني عندما تقابل مع فريق إيبار بثلاثية نظيفة، فهل ينجح في تحقيق إنتصار صعب عندما يقابل نادي روما المترنح وصاحب النتائج المتذبذبة.





مباراة روما وريال مدريد اليوم نقدمها الى جماهير وعشاق الرياضة على موقع جول العرب؛ مبارة مهمه جدا بين الفريقين ستكون ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا 2019, حيث يلتقى الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 2018، ونحن نقدم لكم جميع تفاصيل هذه المباراة أي توقيتها ونتيجة المباراة وأهداف المباراة على موقع جول العرب مع متابعة خاصة لهذا اللقاء وملخص كامل له.

ننقل لكل عشاق الكرة العربية والعالمية توقيت مباراة روما وريال مدريد اليوم 27/11/2018، والقنوات الناقلة على بحيث يتيح لكم مشاهدي هذا الموضوع إمكانية التعرف علي كل مستجدات والتغطية لكل المباريات.



