كورة لايف مشاهدة مباراة Real Madrid | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري ابطال اوروبا يوتيوب





يلتقي فريقي ريال مدريد وروما ضمن أحد مباريات دوري الأبطال 2019، الريال في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق ضد روما الإيطالي، الأخير بين جماهيره ويأمل في إنتزاع بطاقة التأهل بشكل رسمي من الفريق الأسباني، فهل ينجح أم يحقق الفريق المدريدي الغير مستقر فنياً أداء يخرج به بنتيجة كبيرة ويحقق الإنتصار ويصعد، النادي الإيطالي لديه نفس رصيد النادي الأسباني، لذا ستكون المواجهة ملحمية بشكل كبير.

كورة لايف مشاهدة مباراة Real Madrid | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري ابطال اوروبا يوتيوب





الريال اليوم يدخل اللقاء بالتشكيلة المعتادة، والتي قد يضاف إليها اللاعب الظهير الأيمن كارفخال بعد عودته من الإصابة، وشارك في لقاء إيبار الأخير في الدقائق الأخير بعد إصابة الظهير أودريوزولا، فهل ينجح الملكي في الخروج سالماً اليوم.





كورة لايف مشاهدة مباراة Real Madrid | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري ابطال اوروبا يوتيوب



