yalla shoot يلاشوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر

يلاشوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما yalla shoot مباشر

يلتقي الإسباني مع نظيره روما الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة الهزيمة أمام إيبار بثلاثية في الجولة الماضية، لمواصلة مشواره في البطولة ورحلة الدفاع عن لقبه.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما yalla shoot مباشر

فوز ريال مدريد في لقاء اليوم يحسم له التأهل لدور الـ16 من البطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على روما صاحب الوصافة، بينما يحتل سسكا موسكو الروسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.





وعلى الجانب الأخر يأمل فريق روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز حسم التأهل للأدوار الاقصائية في البطولة.