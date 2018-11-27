المشدد لنجار مسلح وشقيقته لاتجارهما في الهيروين بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الثلاثاء، بالسجن المشدد على نجار مسلح وربة منزل 15 عامًا؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بعين شمس.



البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة عين شمس، تفيد قيام كلا من "محمد. ع"، 30 سنة، وشقيقته مروة، 25 ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة (الهيروين).



وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الوارظة، فتم استصدار إذن مسبق لضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين أثناء قيامهما بتوزيع تجارتهما غير المشروعة بدائرة القسم، وبحوزتهما 450 جراما من مخدر الهيروين، معد ومجهز للبيع، فتم اقتيادهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين، قيامهما بتكوين تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، مضيفين أنهما من عائلة فقيرة، وبسبب شدة احتياجهما قررا العمل فى ترويج المواد المخدرة، وأن هذه التجارة تدخل لهم مكاسب طائلة.