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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:33 م

الحكومة السودانية تؤكد دعمها للاتحاد الإفريقي بشأن قضايا الهجرة

البشير
البشير
ا ش ا
dostor.org/2413489

أكدت وزيرة الدولة بوزارة مجلس الوزراء بالسودان أم سلمة محمد إسماعيل، دعم بلادها ومساندتها للاتحاد الأفريقي في مساعيه لتحقيق الوجه الإيجابي للهجرة ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك في كلمتها خلال ورشة العمل الثانية لمراكز الهجرة للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء بالخرطوم، والتي تستمر 3 أيام لمناقشة العديد من الأوراق العلمية المتعلقة بقضايا الهجرة بالدول الإفريقية.
ونوهت إلى مبادرة عملية الخرطوم المشتركة مع الاتحادين الأوروبي والإفريقي لمحاربة سلبيات الهجرة.. وقالت "إن الهجرة أصبحت من القضايا التي تفرد لها الدول اهتماما كبيرا لارتباطها بقضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مثمنة جهود الاتحاد الإفريقي في حلحلة القضايا التي تخص هذا الشأن".
وأوضحت أن السودان أصبح محطة للمهاجرين لموقعه الجغرافي باعتباره دولة عبور، ولذلك اهتمت الدولة بقضايا الهجرة وذلك من خلال سن التشريعات التي تدعم قضاياها مثل قانون محاربة الإتجار بالبشر.
وكشفت عن بدء إنفاذ حزمة حوافز المغتربين ضمن ميزانية عام 2019 وفقآ للمصفوفة المجازة من قبل الدولة، داعية الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر خاص لمناقشة قضايا المهاجرين الأفارقة، مؤكدة استعداد السودان لاستضافة المؤتمر.
من جانبه، أكد وزير الدولة الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج السفير عصام متولي، اهتمام الدولة بقضايا الهجرة والمهاجرين وسنها للعديد من التشريعات ذات الصلة، وكذلك قضايا الجاليات بالخارج وعودة المغتربين طواعية.
وأوضح أن جهاز المغتربين يعمل على تنشيط برنامج نقل المعرفة عبر السودانيين العاملين بالخارج ومجلس العلماء والخبراء، كما يهتم بقضايا الحماية والعون القانوني للمغتربين بالداخل والخارج، بجانب قضايا الهوية والاهتمام بالجيل الثاني والمرأة والشباب والطلاب ودعم مناشطهم ومعارفهم، مؤكدا أن الجهاز يتطلع للمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بالمغتربين.
بدوره، أشاد مدير عام إدارة الهجرة ومنظمات المجتمع المدني بالاتحاد الإفريقي، أحمد البشير المدني، بالدور الذي يقوم به السودان تجاه القارة الإفريقية بصفة عامة، مشيرا إلى مجهودات جهاز المغتربين فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين السودانيين.
وقال إن مشاركة المجتمع المدني في الورشة تمثل حلقة الوصل بين المؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني في دول الشتات لجمع كلمتهم، مؤكدا أهمية ودور المجتمع المدني في إحداث التحول الإيجابي فيما يختص بالهجرة والمهاجرين الأفارقة تجاه بلدانهم.
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يهتم بشعوبه حول العالم، معربا عن أمله في أن تخرج التوصيات بما يخدم قضايا المغتربين في الدول الإفريقية.

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