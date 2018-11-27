العراق يوافق على صفقة حفر لحقل غرب القرنة 2 مع شركة صينية

قال مسئولان عراقيان بقطاع النفط اليوم الثلاثاء: إن العراق وافق على صفقة حفر قيمتها 156.74 مليون دولار مع بوهاي لهندسة الحفر الصينية، وذلك لحقل غرب القرنة 2 النفطي.



أوضح المسؤولان أنه بموجب العقد البالغة مدته 24 شهرا، تحفر بوهاي 28 بئرا لإنتاج النفط في غرب القرنة 2 الذي تديره لوك أويل الروسية، على أن تنتهي أعمال الحفر في موعد أقصاه نهاية 2020.



يبلغ الإنتاج الحالي لغرب القرنة 2 حوالي 400 ألف برميل يوميا، وفقا لمسئول نفطي على دراية بعمليات الإنتاج بالحقل.



وقال مسئولون من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة: إن الشركة تجري مباحثات مع بوهاي لترسية عقد ثان للحفر في غرب القرنة 2 عليها، وقد تصل قيمة العقد إلى 148 مليون دولار.



وعلق مسئول في الشركة العراقية قائلا: "نحن في عملية المباحثات المبدئية مع بوهاي لحفر 26 بئرا إضافيا في المرحلة الثانية لغرب القرنة".