مديرة مكتب «الأونروا» فى القاهرة: مصر نجحت فى حشد تعهدات إضافية للوكالة بـ100 مليون دولار

- سحر الجابورى أشادت بالجهود والدعوات المصرية لضمان استدامة تمويل المنظمة الأممية

- نصف سكان غزة يعتمدون على دعم الوكالة وضياع نصف مليون طالب حال إغلاق مدارسها

- تدابير تقشفية بعد حجب التمويل الأمريكى وخفضنا العجز من 446 لـ64 مليون دولار

- أطلقنا «الكرامة لا تقدر بثمن» وبحثنا عن تحالفات تمويلية لاستمرار دعم اللاجئين

- لدينا 32 ألف موظف أغلبهم «لاجئون» واتهامات التلاعب المالى «باطلة»



قالت سحر الجابورى، مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فى القاهرة، إن الوكالة اتخذت تدابير تقشفية صارمة بعد إعلان الولايات المتحدة حجب تمويلها بداية من هذا العام، ونجحت عن طريقها فى خفض العجز من ٤٤٦ لـ٦٤ مليون دولار.

وشددت، فى حوارها مع «الدستور»، على أهمية استمرار عمل الوكالة، لمواصلة دعم ٥.٤ مليون لاجئ فلسطينى مسجل بها، محذرة من وجود ما يزيد على نصف مليون طالب معرضين للضياع حال إغلاق مدارس الوكالة.

وأشادت بالجهود المصرية فى دعم الوكالة، التى ساهمت فى حشد تعهدات إضافية لها بـ ١٠٠ مليون دولار، بجانب دعوات مسئوليها وعلى رأسهم وزير الخارجية، سامح شكرى، للعمل على ضمان استدامة تمويل المنظمة.



■ بداية.. كم عدد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من الوكالة؟

- هناك ٥.٤ مليون لاجئ فلسطينى مسجل لدى الوكالة، وهى تعكف منذ إنشائها على تقديم الخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية وإغاثة وتحسين مخيمات وإقراض صغير وخدمات اجتماعية للاجئى فلسطين فى غزة والضفة الغربية «بما فيها القدس الشرقية» والأردن ولبنان وسوريا.

■.. وكم عدد اللاجئين الفلسطينيين فى مصر ممن يحصلون على مساعدات من «الأونروا»؟

- بحسب التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدم الوكالة الخدمات الأساسية للاجئين فى مناطق عملياتها الخمس: غزة والضفة الغربية «بما فيها القدس الشرقية» والأردن وسوريا ولبنان، ولأن مصر ليست ضمن هذه المناطق فإن مكتبها فى القاهرة هو مكتب ارتباط ولا يقدّم خدمات مباشرة للاجئى فلسطين.

■ كيف ترى دور وكالات الأمم المتحدة الأخرى فى دعم عمل «الأونروا»؟

- تتمتع الوكالة بشراكات فعّالة مع العديد من وكالات ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة الشقيقة مثل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوض السامى لشئون اللاجئين و«اليونيسف» وبرنامج الغذاء العالمى ومنظمة العمل الدولية وغيرها.

و«الأونروا» تتلقى ملايين الدولارات لعملياتها سنويًا من خلال التعاون المشترك بين الوكالات، وذلك يشمل المشاركة بالمهارات والخبرات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تماسك وفاعلية منظومة الأمم المتحدة وهياكلها وعملياتها.

وتمول الأمانة العامة للأمم المتحدة أكثر من مائة وظيفة دولية من موازنتها العادية، فى حين تمول «اليونسكو» ومنظمة الصحة العالمية ١٠ وظائف تابعة لبرامج التعليم والصحة.

واستنادا إلى تقرير الأمين العام حول عمليات «الأونروا»، والصادر فى أبريل ٢٠١٧، فقد أشرف الأمين العام على سلسلة من الجهود الجماعية بهدف تحقيق الاستقرار المالى للوكالة وزيادة التبرعات لها من أجل استدامة العمل الحسن الذى تؤديه، يوما بعد يوم، فى المنطقة.

لذا فإن الرسالة التى نوجهها إلى العالم تتمثل فى أن «الأونروا» أُنشئت بقرار أممى وتؤدى عملا إنسانيا مهمًا لا يجب تسييسه، كما نهيب بالجميع للوقوف معنا هذا العام لسد العجز المتبقى وقيمته ٦٤ مليون دولار، وكذلك فى الأعوام المقبلة حتى إيجاد سبل تمويل مستدام.

■ ما الأضرار التى لحقت باللاجئين جراء القرار الأمريكى بحجب تمويلها للوكالة؟

- حال إعلان الولايات المتحدة عن حجب تمويلها بداية هذا العام، اتخذت الوكالة تدابير تقشفية صارمة، وعملنا بلا كلل بحثًا عن تحالفات ومسارات تمويلية جديدة من خلال التواصل مع الدول الأعضاء والصناديق الائتمانية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والأفراد، كما أطلقنا حملة عالمية طموحة لحشد التبرعات بعنوان «الكرامة لا تقدر بثمن»، ليتسنى لنا مواصلة فتح مدارسنا وعياداتنا للاجئى فلسطين.

والأكثر تأثرًا نسبيًا بالأزمة هى التدخلات فى حالات الطوارئ بالضفة الغربية، لأنها كانت مدعومة بالكامل تقريبا، ولعدة سنوات خلت، من الولايات المتحدة، وهذه الموارد لم تعد موجودة لما تبقى من عام ٢٠١٨.

وسنحافظ على المساعدات الغذائية (البطاقات الإلكترونية) فى الضفة الغربية لهذا العام وهذا سيكون ممكنا من خلال دمجها ضمن ميزانية البرامج العامة، وسنجرى مراجعة لهذه المساعدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، باذلين كل الجهود الممكنة لتأمين احتياجات اللاجئين الأشد حاجة لها، كما ننظر فى بعض التدخلات الأخرى فى برنامج الطوارئ للضفة الغربية.

■ ماذا عن قطاع غزة؟

- تصل معدلات الفقر والبطالة فى القطاع لمستويات عالية، ويعتمد ما يقارب من مليون لاجئ، أى أكثر من ٥٠ بالمائة من سكانها، على المساعدات الغذائية من «الأونروا»، لذا اتخذنا كافة التدابير الممكنة لحماية هذه المساعدات باعتبارها ضرورة إنسانية قصوى وعلى رأس أولوياتنا، بما فى ذلك توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج.

ولضمان نجاحنا فى هذا المسعى يتوجب علينا إجراء تعديلات فى تدابير تدخّلنا الأخرى، أحدها يتعلق ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية، لكننا مصممون على التخفيف من الآثار المترتبة على اللاجئين المعتمدين على خدمات برنامج الصحة النفسية.

وفى هذا السياق، ننظر فى بعض الطرق للحفاظ على جزء من هذا التدخل، كما ستكون هنالك حاجة للحدّ من تدخل «المال مقابل العمل- خلق فرص العمل» فى غزة حيث لم يعد التمويل متوفرًا للاستمرار به بنفس المعدل الحالى.

وقد تمكنا من إيجاد موارد لإتاحة تقديم دفعة نهائية واحدة للاجئين الفلسطينيين من سوريا المتواجدين فى غزة لتغطية الربعين الأول والثانى من هذا العام، ولكننا اضطررنا آسفين إلى عدم تجديد عقود بعض اللاجئين الفلسطينيين العاملين معنا.

■ ما درجة تأثّر «الأونروا» بإلغاء الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات إذن؟

- الوكالة تعتمد فى جزء كبير فى تمويلها على الإسهامات الطوعية من الدول، وإلغاء الولايات المتحدة لدعمها الذى كان يصل إلى ثلث ميزانية الوكالة يضع على المحك مواصلة تقديم الخدمات التعليمية إلى ٥٢٦٠٠٠ طالب لاجئ فى ٧١١ مدرسة، وفتح أكثر من ١٤٠ مركز صحة أساسية تقدم أكثر من ٣٧٠٠٠ استشارة طبية سنويا، ونقل النفايات الصلبة من ٥٨ مخيمًا للاجئين، والقيام بتدابير تدخّل لتقليل الفقر وكفالة سبل المعيشة، ومواصلة تشغيل المعاهد الفنية ومراكز التأهيل ومراكز التعليم ما بعد الثانوى التابعة للوكالة والتى تضم ٩٠٠٠ شاب، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، بما فيها المعونة الغذائية لحوالى ١.٥ مليون لاجئ متضرر من النزاع فى قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا.

وفى هذا العام، وبفضل جهود حشد الدعم التى بذلناها والتأييد السياسى والمادى القوى من الدول الأعضاء تمكنا من خفض العجز من ٤٤٦ مليون دولار فى بداية العام ليصبح الآن ٦٤ مليون دولار، ونواصل مساعينا لسدّه. وهنا نناشد الخيّرين التبرع للوكالة من خلال حسابها فى بنك الإسكندرية رقم ١٠١٠٠٥٤٨٨٠٠١، أو حملة #مولوا_الأونروا على الموقع www.unrwa.orgdonate.

■ ماذا عن دور المنظمة فى بداية العام الدراسى الجديد وأيضًا فى انتظامه؟

- الوكالة مسئولة مسئولية كاملة عن مدارسها، شأنها فى ذلك شأن أى وزارة للتربية، فهى مسئولة عن المبانى وصيانتها والكادر التعليمى والإدارى والتدريب والتطوير والتقييم وتوزيع الكتب وغير ذلك، ورغم الأزمة المالية غير المسبوقة التى وضعت التعليم فى مدارسنا على المحك، تمكنّا من فتح المدارس فى وقتها واستيعاب كل الطلاب وسنواصل العام الدراسى.

■ كم عدد موظفى «الأونروا» حول العالم؟

- تعمل «الأونروا» فى ٥ مناطق عمليات هى غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان، ولديها مكاتب تمثيل فى نيويورك وواشنطن وبروكسل والقاهرة، يعمل لديها حوالى ٣٢ ألف موظف يشكل اللاجئون الفلسطينيون ٩٨ فى المائة منهم.

■ هل هناك تهديد بتسريح موظفى المنظمة فى قطاع غزة؟

- بما أن برنامج الطوارئ فى غزة كان يعتمد كليا على التمويل الأمريكى، فقد اضطررنا آسفين إلى إيقافه، ما أدى إلى عدم تجديد عقود ١١٦ موظفًا فى غزة.

■ ما دور مصر فى مساعدة الوكالة فى الاستمرار وهل تأثرت بعد رئاسة القاهرة لها؟

- علاقة مصر بالوكالة تاريخية، ويكفى أن نعرف أن مكتب «الأونروا» فى القاهرة هو أقدم مكتب للأمم المتحدة فى مصر، إذ افتتح فى خمسينيات القرن الماضى، وترأست مصر اللجنة الاستشارية للوكالة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ وحتى يونيو ٢٠١٨، وخلال فترة ترؤسها قدّمت دعمًا سياسيًا ملموسًا للوكالة، نذكر منه مشاركتها الأردن والسويد فى رئاسة المؤتمر الوزارى الذى عقد فى روما فى ١٥ مارس، والذى نجح فى حشد تعهدات إضافية لـ«الأونروا» بلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار من المانحين. كما كان لمصر موقف قوى فى الجلسة الاستثنائية عن الأونروا التى سبقت اجتماع وزراء الخارجية العرب فى ١١ سبتمبر، إذ دعا معالى الوزير سامح شكرى إلى وضع خطة عمل لضمان استدامة تمويل الوكالة. ونحن ممتنون لها على هذا الدعم.

■ كيف كان رد المنظمة على اتهامات وجهت لبعض عناصرها بالتلاعب المالى؟

- سبق أن أكدنا أن هذه الاتهامات باطلة كليّةً وقد رفضناها جملةً وتفصيلًا، فالدول المتبرعة للوكالة ولجان التدقيق المالى التابعة لها بالإضافة للجنة التدقيق المركزية التابعة لأمم المتحدة تقيّم سنويًا أداء «الأونروا» فيما يتعلق بالصرف وأوجه الصرف والكفاءة والشفافية المالية، وتعتبر الوكالة من أكثر مؤسسات الأمم المتحدة كفاءة وتميزا فى هذا الإطار، وقد وصف البنك الدولى الوكالة بأنها «منفعة عامة عالمية».

■ ما دور الجامعة العربية فى دعم الوكالة؟

- منذ نشأة الوكالة قبل حوالى ٧٠ عامًا وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها تسهم ماديا ومعنويا باعتبارها شركاء مهمين للوكالة على مدى العقود الماضية، فضلًا عمّا تبديه من دعم سياسى قوى، ولعبت الجامعة دورًا كبيرًا هذا العام فى حشد الدعم السياسى وحتى التمويلى من خلال محافلها السياسية. وأثمن هنا الدور القيادى المتفرد لمعالى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى لا يكلّ ولا يملّ فى حشد الدعم للوكالة. وآخر هذه الجهود داخل أروقة الجامعة وبطلب من الأردن صاحب المواقف الاستثنائية الداعمة للوكالة، هو عقد جلسة استثنائية عن الوكالة بهدف حثّ الدول العربية على أن يكون تبرعها لصالح الوكالة دوريًا وسنويًا.

■ ماذا عن مخاطر إنهاء عمل «الأونروا»؟

- لو أُنهيت «الأونروا» فليس هناك من يحل محلها أو يعمل فى المخيمات التى يعتمد سكانها كليا على الوكالة، كما أن غلق مدارسها سيترك أكثر من نصف مليون فتى وفتاة دون هدف وعرضة للوقوع فى براثن الإرهاب والتطرّف ما يزيد من عدم استقرار المنطقة، بجانب إرهاق كاهل الدول المضيفة وإلقاء المزيد من الأعباء عليها من خلال اضطرارها لتقديم الخدمات اليومية للاجئين الذين يسكنون فيها.

■ ما الدول المانحة للوكالة؟ لوكالة «الأونروا»؟

- ستة وستون بالمائة من التمويل الذى تلقيناه خلال عام ٢٠١٨ وحتى الآن جاء من الجهات المانحة التقليدية وهى (الاتحاد الأوروبى والسويد وألمانيا على سبيل المثال لا الحصر) و٢٦ فى المائة جاء من دول المنطقة الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر) و٣ فى المائة من جهات مانحة غير تقليدية و٣ فى المائة من الأمم المتحدة و١ فى المائة من الأسواق الناشئة و١ فى المائة من مصادر أخرى كالأفراد.

