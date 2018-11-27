القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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الثقافة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:55 م

"شكر الله سعيكم".. مبدعون يكتبون نعيهم بأنفسهم

شكر الله سعيكم..
مصطفى شهيب
dostor.org/2413411

«بنيجى الدنيا دى فى لفة ونمشى منها فى لفة وبين اللفة واللفة بنجرى فيها كام لفة».. رباعية لخصت رحلتنا فى الحياة، تلك الرحلة التى تختلف من إنسان لآخر وتنتهى بنعى فى الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.
طلبت من المشاهير أن ينعوا أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن كلام الناس عنهم.. أخذناهم فى رحلة تخيلوا خلالها أنهم أصبحو فى العالم الآخر فما الذى سيكتبونه عن أنفسهم من هناك؟، وكيف سيقيمون تجربتهم فى الحياة؟.. وقبل أن تقرأ السطور المقبلة.. أرجوك اقرأ الفاتحة على أرواحنا جميعا.

محيى إسماعيل: أحببتكم أكثر

عشت فى الحياة لأيام معدودات، حاولت فيها أن أكون نفسى وأكون صاحب رسالة وأن أحسن اختياراتى.. أحبنى الجمهور وأحببته أكثر.. ادعولى.

هانى رمزى:خدت أكتر من حقى

بمشى من الحياة وأنا مش خايف خالص، لأن الموت مقدر ومكتوب زى الحياة بالظبط. أنا ماشى منها مديون لنعم ربنا عليا، ومديون للناس وحبهم ليا، ومديون لمهنتى اللى حبتنى زى ما حبتها. أنا خارج من الدنيا وأنا واخد أكتر من اللى استحقيته.

جابر عصفور: كنت مخلصًا.. ولم أكذب

كنت رجلًا جادًا يأخذ الحياة بجدية وصدق وإخلاص، لم أتهم بشىء ولم أتكبر أو أكذب على أحد، وعشت وفقًا للمبادئ التى آمنت بها، وهى الحق والخير والجمال.

مهيب عبدالهادى:اتظلمت كتير

حياتى كانت كلها مطبات وصعوبات بس إيمانى بربنا هو اللى هون عليا وخلانى أشوف إن مفيش حاجة مستحيلة.. اتظلمت كتير ولما ربنا نصرنى عمرى ما ظلمت حد.

حسن يوسف:اللهم اجعل عملى شفيعًا لى

عشت أنا العبد الفقير لله حياتى راضيًا بكل ما كتبه الله لى فيها، والآن أترك مالى وأهلى ويبقى لى عملى، فاجعله شفيعًا لى يوم الحساب.

شريف مدكور: محدش يعزى فيا

انتقل إلى الأمجاد السماوية
الإنسان شريف مدكور
ودى بداية حياته السعيدة بجوار ربه
ومش عايز حد يعزى فيا.

مفيد فوزى: لا أستطيع بسبب ابنتى حنان

لما كنت بسافر أنا وحنان بنتى كنت أقولها موتى على الشنط.. وأقصد هنا خدى بالك منهم واهتمى، بس حتى اللفظ ده كان بيضايقها.. معنديش مشكلة مع الموت، ولا إنى أنعى نفسى وأنا عايش بس أخاف على إحساسها.

طلعت زكريا:قابلت أشرار كتير

صحيح قابلت كويسين كتير بس الأشرار كانو أكتر.. والحمد لله إنى رايح مكان تانى ما بتحكموش المصلحة.

ناصر عبدالرحمن: مش أول موتة

الله يرحمنى مت.. والمرة دى الموت نهاية حب سعيدة لأنى مت كتير قبل كده.. مت مع كل لعبة انكسرت، ومع كل قصة حب خلصت. مت وأنا طاير والناس بتشد ف رجلى. مت وأنا بحب من غير أمل. مت وأنا بدور على الحب. أنا مت فادعولى أقابل حبى.

عدلى القيعى: كنت صادقًا

عشت صادق ومحب للغير، وحاولت أكون مفيد على قد ما قدرت.

سلوى خطاب: فخورة بنجاحى وغلطاتى

ماشية وأنا فخورة بكل خطوة خدتها فى حياتى.. فخورة بنجاحى زى ما أنا فخورة بغلطاتى. كنت شخصية متمردة وحاولت أغير حاجات كتير. أتمنى أكون سيبالكو حاجات كويسة تفتكرونى بيها.

صابرين: حاولت أسعد الناس

عشت حياتى بحاول أسعد الناس من غير ما استنى إنهم يسعدونى.

إبراهيم نصر: الموت.. عادتى مش هاشتريها

فى حياتى عملت تلت عمليات، وبرجع بعد كل عملية كأنى رجعت من الموت للحياة تانى. عشت بروفات كتير للموت، فمتزعلوش منى لو الموت المرة دى مرضيش يرجعنى تانى ليكو.

مدحت العدل: مدحت اسمه.. ونأبه العدل


هم وسعى علشان ما يضل
لكن ضل.. أكيد واختل
بين أجوبة وسؤال بلا رد
***
عاش يتفلسف قال وكأنه
شاعر هايل ومفيش منه
وأصغر قمحة أفيد منه
تملى بطون الفقرا بجد
***
كان بيفكر.. إن الدنيا
لما يموت هتكون حاجة تانية
بكا ودموع نزلت.. وف ثانية
المناديل مسحت ع الخد
***
صلو عليه حملان ووحوش
لسه اللوحة ناقصها رتوش
أقرب ناس ف جنازته وشوش
نفسها ترجع خايفة البرد.

أحمد يونس: ماشى وأنا راضى

رغم أنها كانت رحلة قصيرة إلا أننى ذاهب وأنا راض تماما عن كل ما حققته: عثرات.. نجاحات.. ابتلاءات.. طموحات.. إنجازات. ألقاكم جميعا فى يوم عظيم يلتقى فيه كل البشر على حد سواء.

أيمن سلامة: عشت بالحب

رحل الذى عاش يحمل الحب ويتمنى الخير لكل الناس.

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