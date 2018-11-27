ليفربول يسعى للتأهل من باريس.. وقمة بين الإنتر وتوتنهام بدورى الأبطال

يحل فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان، فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وتمثل المباراة للفريقين مسألة حياة أو موت، فى ظل الموقف المتأزم فى المجموعة، وتقارب النقاط بين الفريقين، ونابولى صاحب المركز الأول، وهو ما يجعل الفريق الخاسر على بعد خطوة من وداع البطولة.

وفى الوقت الذى يسعى فيه «صلاح» لتسجيل ثالث أهدافه والدخول فى سباق هدافى البطولة، لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابى، لاعبى باريس سان جيرمان، فى المباراة، بعد الإصابة التى تعرضا لها خلال مشاركتهما مع منتخبيهما فى التوقف الدولى الأخير.

وفى نفس المجموعة والتوقيت، يستضيف نابولى نظيره النجم الأحمر، على ملعب «سان باولو». ليفربول يحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد ٦ نقاط وبفارق الأهداف عن نابولى، فيما يأتى باريس سان جيرمان فى المركز الثالث برصيد ٥ نقاط، وفى المركز الأخير النجم الأحمر بـ٤ نقاط.

وفى المجموعة الأولى، يستضيف أتلتيكو مدريد الإسبانى نظيره موناكو الفرنسى على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، فى الثامنة إلا ٥ دقائق مساءً. ويسعى «أتلتيكو» لاستغلال تخبط موناكو وتحقيق الانتصار الرابع له ليحسم التأهل رسميًا للجولة المقبلة، فيما يرغب موناكو فى خطف نقاط المباراة انتظارًا لسقوط كلوب بروج، والمنافسة على المركز المؤهل لبطولة الدورى الأوروبى، أو تأجيل حسمها للجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفى العاشرة مساءً يحل كلوب بروج ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند على ملعب «سيجنال أدونا بارك». «بروسيا» يأمل فى مواصلة الانتصارات، لحسم التأهل لدور الـ١٦ من البطولة بشكل رسمى، بينما يرغب «بروج» فى تحقيق مفاجأة بالفوز وحسم التأهل للدورى الأوروبى.

بروسيا دورتموند يحتل المركز الأول فى المجموعة برصيد ٩ نقاط، وخلفه أتلتيكو مدريد بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم كلوب بروج بـ٤ نقاط، وموناكو فى المركز الأخير بنقطة واحدة.

أما المجموعة الثانية، فيحل فيها فريق برشلونة ضيفًا على نظيره بى إس فى آيندهوفن، على ملعب «فيليبس ستاديون». برشلونة يدخل المباراة بأريحية عقب اقترابه من حسم التأهل رسميًا على صدارة المجموعة، قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد توتنهام، فيما يسعى آيندهوفن لإلحاق الهزيمة الأولى بالفريق الكتالونى فى المجموعة، والاقتراب من المركز المؤهل لبطولة الدورى الأوروبى.

وفى المجموعة نفسها، يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزى نظيره إنتر الإيطالى، فى العاشرة مساءً، على ملعب «ويمبلى»، وتتمثل صعوبة المباراة فى تقارب النقاط بين الفريقين، والصراع بينهما على المركز الثانى المؤهل للدور المقبل من البطولة.

برشلونة يحتل المركز الأول برصيد ١٠ نقاط، خلفه إنتر برصيد ٧ نقاط، وفى المركز الثالث توتنهام برصيد ٤ نقاط، وآيندهوفن فى المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفى المجموعة الرابعة يلتقى لوكوموتيف موسكو مع نظيره جالطا سراى، فى الثامنة إلا ٥ دقائق مساءً، ثم فى العاشرة يستضيف بورتو نظيره شالكه.



